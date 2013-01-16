جشن هوای پاک در مدارس خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن هوای پاک صبح چهارشنبه به همت اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و مدیریت آموزش و پرورش در مدارس استان برگزار شد.

در این مراسم راههای مقابله با آلودگی محیط زیست و داشتن محیطی پاک برای دانش آموزان توضیح داده شد.

اجرای سرود، مقاله و تئاتر پیرامون محیط زیست سالم توسط دانش آموزان از برنامه های این جشن بود.

همچنین دانش آموزان با کشیدن نقاشی همگانی، مسابقه دوچرخه سواری، اجرای برنامه های ویژه در این جشن خواستار توجه به پاکیزه نگه داشتن میزان پاکی هوا شدند.

برگزاری جشن هوای پاک، افتتاح نهالستان در پارک شهروند، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی خودرو در طول هفته هوای پاک، قدردانی از فعالان محیط زیست صنایع و شهرداری ‌های چندگانه اهواز و بهره‌ برداری از طرح های زیست محیطی در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله برنامه‌ های هفته هوای پاک در خوزستان است.