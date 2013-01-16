ارسال 2000 عکس به جشنواره ملی عکس قرآنی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: آثار برای داوری اولیه به تهران ارسال شده است.

وی اظهار داشت: این جشنواره تجربه ایی نو در ابعاد ملی می شود، 11 تا 15 بهمن ماه در ساری با حضور چهره های مطرح عکاسی و هنرمندان برگزیده برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: همزمان با برپایی جشنواره، کارگاه های عکاسی با حضور اساتید برجسته ساعد نیکزاد، مهدی منعم و حسین نوشیر در شهرهای ساری ، بابلسر و آمل برگزار می شود و عکاسان در شهرهای مختلف استان آثار جدیدی را تولید خواهند کرد.

انجام دومین پرداخت طرح پزشک خانواده



مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: دومین پرداخت در طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع مازندران انجام شد.



یحیی صالح طبری افزود: برابر دستورالعمل اجرایی و با عنایت به مصوبات جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان، 80 درصد علی الحساب مربوط به پزشکان و موسسات درمانی مجری طرح در استان مربوط به آذر ماه پرداخت شد.

وی بیان داشت: به محض دریافت اسناد و بررسیهای اولیه و طبق مدت زمان تعیین شده در قانون ، این پرداختی صورت پذیرفت.

رونمایی شجره نامه امامزاده یوسف رضا قائم شهر



شجره نامه امامزاده یوسف رضا (ع) قائم شهر روز چهارشنبه همزمان با هفته وقفرونمایی شد.

این شجره نامه بر روی یک قطعه پوست آهو به طول دو متر نوشته شده است و در واقع وقف نامه قدیمی ترین موقوفه مازندران محسوب می شود.



قدیمی ترین موقوفه مازندران یک قطعه زمین در منطقه فوریجا یا پریجا در حاشیه رودخانه تلار قائم شهر بوده که در سال 914 هجری قمری، 518 سال پیش وقفنامه آن صادر شد.



بازگشایی تمامی راههای روستایی کجور

رئیس اداره راه و شهرسازی نوشهر از بازگشایی تمامی راههای ارتباطی مسدود شده براثر بارش برف سنگین دراین بخش ییلاقی و کوهستانی خبر داد.

عطا الله احمدی زاده گفت: درپی بارش برف سنگین و کولاک شدید که از بامداد روز سه شنبه هفته جاری در بیشتر مناطق غرب مازندران آغاز شد و به مدت چندین ساعت ادامه داشت ، موجب انسداد راه های ارتباطی بیش از 60 روستا با مرکز بخش دراین منطقه ییلاقی و کوهستانی شد.



وی افزایش امکانات و تجهیزات راهداری شامل گریدرو بولدوز برای شتاب بخشیدن در روند بازگشایی راه های ارتباطی در مواقع بارش برف سنگین و یا سایرحوادث جاده ای دراین بخش ییلاقی و کوهستانی را بسیار موثر دانست و دراین زمینه از مسوولان نهادهای مرتبط خواستار همکاری بیش از پیش شد.