  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

برای مصارف چندرسانه‌ای/

نخستین نوت بوک 4 گیگابایتی دنیا ساخته شد

نخستین نوت بوک 4 گیگابایتی دنیا ساخته شد

نخستین نوت‌بوک 4 گیگابایتی دنیا با قدرت مناسب در اجرای بازی‌های کامپیوتری و همچنین مصارف چند رسانه ای تولید و عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی ایسوس این نوت بوک را با ظرفیت گرافیکی 4 گیگابایت عرضه کرده است.

این محصول که N46VZ نام دارد، داری پردازنده گرافیکی GT650M بوده و از قدرت مناسبی در اجرای بازی‌های کامپیوتری و همچنین مصارف چند رسانه ای برخوردار است.

این نوت‌بوک از درگاه HDMI 1.4 بهره می‌برد که پخش تصاویر 3D بر روی مانیتورها و یا تلویزیون‌های 3D را با کیفیت بالا ممکن می کند.

پردازنده این دستگاه از جدیدترین خانواده اینتل به اسم Chief River است که از مصرف انرژی بسیار کمتر و کارایی بالاتری نسبت به نسل‌های قبلی خود بهره می‌برد و این موضوع در طول عمر باطری دستگاه تأثیر گذار خواهد بود.

بهره‌مندی از 8 گیگابایت حافظه، یک ترابایت فضای ذخیره سازی، صفحه نمایش 14 اینچ ضد انعکاس، بلوتوث 4.0 و بلندگوهای B&O از دیگر ویژگی‌های این دستگاه است.

کد مطلب 1793040

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