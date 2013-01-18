"خشت خام خانه" از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به شیوه اجرایی هر نمایش و انتخاب سالنی متناسب با آن اجرا یکی از مهمترین نکاتی است که باید برای به صحنه بردن هر نمایش مورد توجه قرار گیرد. اما متاسفانه به نظر می رسد این نکته در تئاتر ایران کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

شاید بسیاری از آثاری که سال‌هاست روی صحنه تئاتر می روند، مناسب اجرا در آن سالن نباشند. محدود بودن مکان‌های اجرا در تهران، غیر متخصص بودن مسئولانی که نمایشها را برای اجرا در تالارها انتخاب می‌کنند و یا این تصور غلط از سوی کارگردان ها که سالن تئاتر هرچه بزرگتر و شناخته شده‌تر باشد نمایش مخاطب بیشتری را به خود جلب خواهد کرد، باعث شده بسیاری از آثار نمایشی در جایی که باید روی صحنه، نروند و به همین دلیل نتوانند از همه ایده‌ها و امکانات موجود بهره بگیرند.

اجرای آثار نمایشی در جشنواره‌ها بیشتر از اجراهای عمومی قربانی شرایط نامناسب اجرا و سالن ها می شوند. البته شاید این اتفاقات به دلیل کمبود تالارهای نمایشی و تقاضا برای استفاده از سالن‌هایی خاص در طول جشنواره گریزناپذیر باشد اما شاید با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مناسب‌تری بتوان این مشکلات را برطرف کرد.

نمایش"خشت خام خانه" یکی از آثاری است که به دلیل در اختیار نداشتن سالن مناسب با مشکل روبرو شده است.

"خشت خام خانه" نوشته علی اصغری و کارگردانی زری کریمی که قرار بود شنبه هفت بهمن ماه در قالب جشنواره بین المللی تئاتر فجر در دو نوبت 16 و 18 در تماشاخانه مهر روی صحنه برود به دلیل شیوه اجرایی مدرنی که دارد مناسب اجرا در سالن مهر نیست. اما علی رغم درخواست گروه اجرایی مسئولان جشنواره تئاتر فجر حاضر نشدند سالن مناسبی برای اجرا در اختیار گروه قرار دهند. بنابراین گروه نمایش"مثلث" تصمیم گرفته است از روی صحنه بردن نمایش"خشت خام خانه" خودداری کند.

نمایشی که با وجود برگزیده شدن در دوره قبلی در بازخوانی ابتدایی پذیرفته نشد!

علی اصغری نویسنده این نمایش درباره انصراف گروه نمایشی از اجرای"خشت خام خانه" در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: متن این نمایش در دوره گذشته جشنواره تئاتر فجر به عنوان اثر برگزیده بخش متون شد و به همراه دو اثر برگزیده دیگر به چاپ رسید. همچنین این نمایشنامه جایزه اول ادبیات نمایشی را هم از آن خود کرده است.

وی با بیان اینکه با وجود منتخب بودن این نمایشنامه در دوره گذشته این اثر در بازخوانی ابتدایی مورد قبول قرار نگرفته است توضیح داد: متاسفانه ابتدا این متن را رد کردند. با پیگیری ها و صحبتهایی که با 5 نفر از اعضا هیئت بازخوان انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمایشنامه اصلا خوانده نشده است. اما دبیرخانه به ما اعلام کرد که این متن سه رای منفی و یک رای مثبت داشته است در صورتی که ما با پنج بازخوان صحبت کردیم اما هیچ کدام این نمایشنامه را نخوانده بودند.

نظرات آتیلا پسیانی و جلال تهرانی را برای بهبود کار جویا شدیم

وی ادامه داد: در نهایت و با اعتراض های ما، متن به صورت مشروط پذیرفته شد اما خوشبختانه در دو بار بازبینی که داشتیم نمایش برای حضور در جشنواره مورد قبول قرار گرفت. در اجرای نمایش نیز تلاش کردیم از گروهی حرفه ای بهره ببریم و هنرمندانی چون شیرین بینا، کامران تفتی و محمدرضا علیمردانی به عنوان بازیگر در کار حضور داشتند. همچنین از نظرات آتیلا پسیانی به عنوان دراماتورژ و جلال تهرانی به عنوان طراح صحنه و نور نمایش نیز برای بهتر شدن کار بسیار بهره می‌گرفتیم.

وی متذکر شد: با توجه به نوع کارگردانی نمایش و اینکه کار به صورت رئال نوشته شده اما اجرای اثر باید حتما در سالن black box باشد. چون اجرای مدرنی از یک نمایشنامه رئال ارائه شده است. متاسفانه سالن مهر که برای اجرای این نمایش در اختیار ما قرار گرفته مناسب کار نیست. با وجود اینکه ما قبل از جدول بندی نیز به صورت کتبی درخواست خود را برای داشتن سالنی با ویژگی های عنوان شده مطرح کرده بودیم.

علی اصغری نویسنده"خشت خام خانه"

هیچ توجهی به درخواست‌های ما ندارند!

اصغری در پایان عنوان کرد: گروه نمایش با یک رای جمعی تصمیم گرفته است که از اجرای"خشت خام خانه" در جشنواره انصراف دهد چون متاسفانه به هیچ وجه نمی توانیم در این سالن نمایش را روی صحنه ببریم. من بیشتر به عنوان یک فیلمنامه‌نویس فعالیت می‌کنم و امسال نیز با فیلم "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی در جشنواره فیلم فجر حضور دارم اما نمایشنامه هایم را هم با خون دل و علاقه می‌نویسم. همه گروه دوست دارند کار خوب و با کیفیتی را روی صحنه ببرند تا حداقل با یک اجرای خوب خستگی چند ماه تمرین از تنشان بیرون برود اما متاسفانه مسئولان جشنواره هیچ توجهی به درخواست‌های ما ندارند.

"خشت خام خانه" به دلیل شیوه اجرایی باید در سالن black box اجرا شود

زری کریمی کارگردان نمایش نیز با بیان اینکه بعد از پذیرفته شدن نمایش در جشنواره درخواست خود را به صورت کتبی اعلام کرده است به مهرگفت: من در نامه ای کتبی اعلام کردم که به دلیل شیوه اجرایی، نمایش باید در سالنی با امکانات black box روی صحنه برود و درخواست داشتم تا سالن مناسبی به ما اختصاص دهند. بعد از جدول بندی نمایشها نیز دوباره مشکلم را مطرح کردم که بازهم به آن توجهی نکردند.

وی ادامه داد: در زمانی که این نمایش را تمرین می کردیم و حتی زمان بازبینی، بازخوردهای بسیار مثبتی درباره نمایش داشتیم که گروه را برای ادامه هرچه بهتر کار دلگرم می کرد. متن نمایش هم جزو متون برگزیده دوره گذشته جشنواره بود بنابراین ما انتظار داشتیم که از نمایش حمایت بشود.

گروه تئاتر"مثلث" با صدای بلند از حضور در جشنواره انصراف می دهد

کریمی توضیح داد: شیوه اجرایی این نمایش مدرن است بنابراین ما نمی توانیم در سالنی کوچک و یا سالنی که آوانسن دارد نمایشمان را اجرا کنیم. جنس بازی بازیگران نیز اجازه اجرا در چنین سالن هایی را به ما نمی دهد. با توجه به شرایط پیش آمده باید با صدای بلند اعلام کنم که گروه تئاتر "مثلث" علی رغم علاقه از حضور در فجر 31ام انصراف می دهد.

وی متذکر شد: چون من به عنوان کارگردان هرگز حاضر نیستم خدشه ای به کارم وارد شود. نه عمق و عرض و نه امکانات نوری سالن مهر مناسب نمایش ما نیست و کار به این شکل بسیار آسیب می بیند. من نمی توانم ابتدای نمایش برای مخاطب توضیح دهم که ساختمان اجرایی و فکری ام چگونه است و چرا نتوانستم آنها را عملی کنم. بنابراین ترجیح می دهم که از حضور در جشنواره انصراف دهم.

وی ادامه داد: کوچکترین خدمتی که جشنواره تئاتر فجر می توانست به گروه های تئاتری بکند حمایت و در اختیار قراردادن امکانات اجرا به آنها بود تا حداقل بتوانند 50 درصد از اندیشه هایشان را پیاده کنند. اما متاسفانه با این شرایط کمتر از 10درصد ایده‌ها عملی خواهد شد.

احساس مسئولیت در قبال مخاطبان نمایش می کنیم

این کارگردان توضیح داد: من همه مشکلاتی را که تئاتر ایران با آنها دست به گریبان است، می دانم. تمام مشکلات، سختیها کمبودها و کسری های تئاتر برای من مشخص است. همه ما می دانیم که باید با این مشکلات کنار بیابیم و از پا ننشینیم. اما متاسفانه عدم برنامه ریز ی و ناهماهنگی عده ای باعث به هدر رفتن زحمت هنرمندانی می شود که برای حضور در این نمایش بازی در چند سریال و تئاتر را قبول نکردند. اما از آنجا که گروه نمایش در قبال مخاطبان احساس مسئولیت می کند حاضر نیست در چنین شرایطی نمایش را روی صحنه ببرد.

شیرین بینا، کامران تفتی، محمدرضا علیمردانی، امیر کربلایی زاده، مهری آل آقا، سعید شریف، الهام شعبانی، بنفشه نجاتی و علی تمدن بازیگران"خشت خام خانه" هستند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مشاور کارگردان: هادی کاظمی، طراح صحنه و نور: جلال تهرانی، مدیر تولید: علی سرور، دستیاران کارگردان: الهه افخمی، حسین رسولیان، طراح لباس: زری کریمی، مدیران صحنه: وحید زحمت کش، احمد مطوری، تصویر و فیلمبردار پشت صحنه: حسین رسولیان، گریم: صبا نقی پور، مدیر روابط عمومی: محمد وفایی.