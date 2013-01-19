اسد به زودی جهانیان را غافلگیر می کند/ کشته شدن خبرنگار الجزیره در درعا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر شب گذشته کشته شدن خبرنگار غیرقانونی خود در جریان درگیری گروههای مسلح با ارتش سوریه در منطقه بصرالحریر در استان درعا را تایید کرد.



محمد الحورانی خبرنگار شبکه الجزیره در حال پوشش تحرکات خشونت آمیز گروههای مسلح بود که در جریان اقدامات خشونت آمیز و درگیری این گروهها با نیروهای ارتش کشته شد.



شبکه الجزیره با وجود ممنوع بودن فعالیت خبری در سوریه به صورت غیرقانونی افرادی را به عنوان خبرنگار خود برای پوشش فعالیتهای خشونت آمیز گروههای مسلح به خدمت گرفته است.

اسد به زودی جهانیان را غافلگیر خواهد کرد



از سوی دیگر منابع لبنانی گزارش دادند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به زودی جهان را غافلگیر خواهد کرد.



الدیار نوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای مجموعه قوانینی که به زودی صادر خواهد شد، آماده می شود که این قوانین غافلگیری بزرگی برای تمام جهان خواهد بود به ویژه پس از آنکه ارتش سوریه توانسته است اوضاع این کشور را تحت کنترل خود در آورد.



این روزنامه نوشت از جمله گامهایی که اسد برخواهد داشت، برگزاری انتخاباتی خواهد بود که رای دهندگان سوری، نمایندگان خود را به صورت کاملا شفاف و رضایتمندانه انتخاب خواهند کرد.