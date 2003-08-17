  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۵۸

از سوي نماينده نور و محمود آباد:

تشكيل ستاد انتخابات به ريا ست علي اكبر ناطق نوري تكذيب شد

احمد ناطق نوري با رد شايعه تشكيل ستاد انتخابات به رياست علي‌اكبر ناطق نوري افزود: شان ايشان بالاتر از آن است كه بخواهد چنين ستادهايي تشكيل بدهد .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، احمد ناطق نوري در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي‌ گفت، افزود: معمولا هرچه به ايام برگزاري انتخابات نزديك مي ‌شويم بازار شايعات در مورد افراد و شخصيتها داغ مي ‌شود كه هدف، مخد وش كردن چهره آنها ‌است.
نايب رييس فراكسيون اقليت مجلس  با بيان اينكه شخصيت آقاي ناطق نوري يك شخصيت ملي است، گفت: شخصيت‌هاي ملي وارد مسايل ريز نمي‌شوند، اما متاسفانه در كشور ما مرسوم شده كه شخصيت‌هاي ملي را به طرق مختلف از صحنه د ور كنند و اين به مصلحت نيست.
نماينده نوربا بيا ن اينكه  آقاي ناطق نوري در مبارزات عليه رژيم طاغوت فعال بود و در تمام دوران انقلاب نيز دست از حمايت نظام جمهوري اسلامي برنداشت افزود:  درست نيست كه با طرح خبرهايي بدون منبع وجهه چنين فردي را خدشه ‌دار كرد ،

 

کد خبر 17931

