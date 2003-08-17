تشكيل ستاد انتخابات به ريا ست علي اكبر ناطق نوري تكذيب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، احمد ناطق نوري در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي‌ گفت، افزود: معمولا هرچه به ايام برگزاري انتخابات نزديك مي ‌شويم بازار شايعات در مورد افراد و شخصيتها داغ مي ‌شود كه هدف، مخد وش كردن چهره آنها ‌است.

نايب رييس فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه شخصيت آقاي ناطق نوري يك شخصيت ملي است، گفت: شخصيت‌هاي ملي وارد مسايل ريز نمي‌شوند، اما متاسفانه در كشور ما مرسوم شده كه شخصيت‌هاي ملي را به طرق مختلف از صحنه د ور كنند و اين به مصلحت نيست.

نماينده نوربا بيا ن اينكه آقاي ناطق نوري در مبارزات عليه رژيم طاغوت فعال بود و در تمام دوران انقلاب نيز دست از حمايت نظام جمهوري اسلامي برنداشت افزود: درست نيست كه با طرح خبرهايي بدون منبع وجهه چنين فردي را خدشه ‌دار كرد ،