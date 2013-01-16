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۲۷ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۴۹

شورای امنیت ملی اعلام کرد/

ادامه مذاکرات ایران با هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردا موکول شد

ادامه مذاکرات ایران با هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردا موکول شد

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ادامه مذاکرات هیات مذاکره کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی با انجام چند دوره مذاکره به فردا (پنج شنبه) موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شامگاه چهارشنبه طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ادامه مذاکرات هیات مذاکره کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی با انجام چند دوره مذاکره به فردا ( پنج شنبه) موکول شد.

به گزارش مهر، هیئت آژانس به ریاست هرمان ناکارتس، معاون یوکیا آمانو در امور پادمان‌ها بامداد امروز چهارشنبه با استقبال علی‌اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد.

هفتمین دور از مذاکرات ایران و آژانس صبح روز چهارشنبه در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می‌شود.
 
دور قبلی مذاکرات فنی و کارشناسی 23 آذرماه در تهران برگزار شد.
کد مطلب 1793112

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