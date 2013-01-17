"دلم میخواد سرباز باشم" به شاهرود آمد

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای نمایش صحنه ای "دلم میخواد سرباز باشم" در شاهرود گفت: در اولین روز دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود)، گروه نمایشی استان کردستان با اجرایی 30دقیقه ای کار خود را با موضوع دفاع مقدس به روی صحنه بردند.

وی افزود: این نمایش به کارگردانی "یونس صحرارو" شهرستان قروه با هنرنمایی سه خانم و یک آقا به نمایش گذاشته شد.

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود) هدف از نمایش دلم میخواد سرباز باشم را آشنایی بیشتر مردم با آرمان های بسیج عنوان کرد.

اعتماد افزود: محمد صمدی، آرمینا عبدی، نیلوفر سرهنگی، مهسا رضایی بازیگران این نمایش هستند که صمدی برگزیده جشنواره منطقه ای معلولین، جشنواره بسیج استانی و در جشنواره دانشجویی در بخش های کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه و بازیگری درخشیده است.

وی با بین اینکه جشنواره تئاتر بسیج به صورت دوسالانه برگزار می‌شود، اظهار داشت: 91 نفر در قالب 10 گروه از نفرات برگزیده مسابقات استان‌های سراسر کشور به این جشنواره راه یافته‌اند.

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود) در خاتمه تصریح کرد: این جشنواره در بخش نوجوان و عروسکی و با موضوعات دفاع مقدس، ایثار و شهادت، بیداری اسلامی، اجتماعی با دید فرهنگی و طنز در شاهرود برگزار می‌شود.

اختتامیه جشنواره 30 دی ماه در سالن تئاتر شهر با حضور مهمانان کشوری برگزار خواهد شد.