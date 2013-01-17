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۲۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

اعتماد در گفتگو با مهر:

"دلم میخواد سرباز باشم" به شاهرود آمد

"دلم میخواد سرباز باشم" به شاهرود آمد

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود) گفت: در بخش کودک و عروسکی این جشنواره نمایش صحنه ای "دلم میخواد سرباز باشم" اجرا شد.

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای نمایش صحنه ای "دلم میخواد سرباز باشم"  در شاهرود گفت: در اولین روز دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود)، گروه نمایشی استان کردستان با اجرایی 30دقیقه ای کار خود را با موضوع دفاع مقدس به روی صحنه بردند.

وی افزود: این نمایش به کارگردانی "یونس صحرارو" شهرستان قروه با هنرنمایی سه خانم و یک آقا به نمایش گذاشته شد.

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود) هدف از نمایش دلم میخواد سرباز باشم را آشنایی بیشتر مردم با آرمان های بسیج عنوان کرد.

اعتماد افزود: محمد صمدی، آرمینا عبدی، نیلوفر سرهنگی، مهسا رضایی بازیگران این نمایش هستند که صمدی برگزیده جشنواره منطقه ای معلولین، جشنواره بسیج استانی و در جشنواره دانشجویی  در بخش های کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه و بازیگری درخشیده است.

وی با بین اینکه جشنواره تئاتر بسیج به صورت دوسالانه برگزار می‌شود، اظهار داشت: 91 نفر در قالب 10 گروه از نفرات برگزیده مسابقات استان‌های سراسر کشور به این جشنواره راه یافته‌اند.

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (شاهرود) در خاتمه تصریح کرد: این جشنواره در بخش نوجوان و عروسکی و با موضوعات دفاع مقدس، ایثار و شهادت، بیداری اسلامی، اجتماعی با دید فرهنگی و طنز در شاهرود برگزار می‌شود.

اختتامیه جشنواره 30 دی ماه در سالن تئاتر شهر با حضور مهمانان کشوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1793155

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