لزوم گسترش دایره متعلقات وقف/ وقف فرهنگی نیاز جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، وقف یک عهدی است بین انسان و خدا که در آن، فرد با بخشیدن همه یا بخشی از اموال خود آن را در اختیار عموم مردم میگذارد و کسی که چیزی را وقف میکند، از ملک او خارج میشود و نه میتواند به دیگری بفروشد و نه کسی از آن ارث میبرد.
وقف علاوه بر اینکه یک سنت نیک و پسندیده است نیاز یک جامعه دینی نیز هست چون بدون وقف و از خود گذشتگی برطرف شدن همه نیازهای یک جامعه توسط حکومت و دولت بسیار سخت خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در صدر اسلام همواره افراد مورد اعتماد، سیره عملی فقها و بزرگان و اولیاء دین را که مهمترین آن وقف بود، به مردم تبیین میکردند.
حجت الاسلام محمد حسین مختاری با انتقاد از اینکه این امر طی چهار دهه اخیر کمرنگ شده است، بیان داشت: مردم در گذشته با بخشیدن همه یا بخشی از اموال خود و ساخت مسجد و مدرسه اهتمام ویژهای به امر وقف داشتند.
رئیس موسسه راهبردی بین المللی عروه الوثقی ادامه داد: جامعهای که ملت آن پیرو اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند نباید از امر مهم وقف غافل شد و آن را به فراموشی سپرد.
کارشناسان مسائل فرهنگی عوامل گوناگونی را علت بی میل شدن مردم نسبت به امر نیک و پسندیده وقف بیان میکنند.
خودگرایی مهم ترین عامل غفلت مردم از وقف
مدیر موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خودگرایی و مشغول شدن به خود از عواملی است که مردم از مسائل دینی که در راس آنها وقف قرار دارد، غافل شوند.
حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف در این باره ادامه داد: رسانههای غربی با ایجاد نیازهای کاذب و تبلیغات گسترده در این زمینه مردم را سخت به خود مشغول کردهاند و دغدغه آنها را روز به روز بیشتر میکنند.
کم اطلاعی یکی دیگر از دلایل غفلت از وقف
حجت الاسلام محمد حسین مختاری بیان کرد: همه افراد یک اطلاع عمومی از وقف دارند اما مهم ترین مسئله این است که بیشتر آن ها از آثار و برکات زیاد آن مطلع نیستند.
وی ابراز داشت: بیان احکام نماز و روزه لازم است اما پرداختن به مسئله وقف نیز از ضروریات جامعه امروز است.
وقف فرهنگی نیاز جامعه امروز بشری / استفاده از تنوع مصادیق وقف
حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف همچنین با بیان اینکه وقف فقط شامل وقف اموال نمیشود بیان میکند: وقف یک مرکز مطالعاتی جهت تبیین فرهنگ رانندگی، وقف یک مرکز پژوهشی برای تغییر فرهنگ نادرست جامعه، وقف یک موسسه جهت تغییر عادات بد، وقف یک پژوهشگاه جهت بررسی دلایل دوری از مسائل دینی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه از جمله مصادیق وقف است.
حجت الاسلام محمد حسین مختاری نیز در این باره عنوان کرد: حتما نباید موقوقه یک مدرسه یا مسجد باشد حتی اهدای یک کتاب به کتاب خانه نیز میتواند به نیت وقف انجام گیرد.
وظایف رسانهها و مبلغان دینی در ترویج وقف
حجت الاسلام محسن غرویان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه راهکارهایی جهت ایجاد اشتیاق به انجام وقف اظهار داشت: وظیفه مبلغان و صاحبان منبراست که با بیان کلمات نورانی ائمه اطهار و توصیههای آنها در این باره، لذت وقف را به مردم تبیین کرده و آنها را به انجام این امر نیک تهییج کنند.
وی بیان کرد: در این دوره از زمان که رسانههای غربی مردم را به خود مشغول کردهاند، وظایف رسانهها و مبلغان دینی بیش از پیش میشود و هر کدام از افراد مطلع از آثار و برکات وقف میتواند کمک بسزایی در راستای اطلاع رسانی به جامعه کند.
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