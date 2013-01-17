پیچ تند تاریخی ایران به انتخابات رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه "ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار" استان تهران به همت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) تهران صبح چهارشنبه با حضور مسئولان در مجتمع فرهنگی اداری ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) آغاز شد.

نمی توانیم الگوی مناسبی با جنگ انتخاباتی بی دلیل باشیم

حبیب الله عسکر اولادی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای دنیای اسلام تبدیل شده و سایر کشورها که بیداری اسلامی در آن به وقوع پیوست از ایران الگو برداری کرده اند و باید در داخل به موضوع انتخابات اهمیت بدهیم، زیرا اگر بی دلیل انتخابات با جنگ همراه باشد، دیگر نمی توانیم الگوی مناسبی برای دیگران باشیم؛ درانتخابات باید سعی کنیم رقابت داشته باشیم.

وی عنوان داشت: انتخابات باید یک جشن ملی باشد نه جنگ فرقه ‌ای و با هر موضوعی که موجب جنگ فرقه‌ ای می‌ شود باید مبارزه کنیم . در این راه باید از آبرو مایه گذاشت و هر مددکار اجتماعی ضمن این که وظایفی راجع به خانواده ها، سرپرستان خانوار و نسل جوان و نوجوان دارد باید با هر نوع تنازع مقابله کند، چراکه تنازع موجب سست شدن است.

کوشش برای برگزاری انتخابات به عنوان یک جشن ملی، ایران را الگو می کند

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: آنچه موجب می‌ شود که در دنیای اسلام الگو شویم کوشش برای برگزاری انتخابات به عنوان یک جشن ملی است.

عسگراولادی اظهار داشت: در حال حاضر در شرایط خاصی به سر می ‌بریم و در یک پیچ تند تاریخی قرار داریم و فرمان در این پیچ تند در دست ملت و رهبر ایران بوده و لازم است به خوبی از این پیچ عبور کنیم. این پیچ تند در حال حاضر به انتخابات رسیده است و مددکاران اجتماعی در هر لباس و شأنی باید توجه کنند که آهنگ وحدت امت را داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور عنوان کرد: کشورهایی مانند مصر و تونس که در آنها بیداری اسلامی رخ داده است از ایران الگو می‌ گیرند و باید در زمینه انتخابات برای رقابت تلاش داشته باشیم و هنگام رقابت افراد خود را معرفی می ‌کنند و درباره دیگران حرف منفی نزنند، منفی حرف زدن درباره دیگران تنازع است و به عنوان پاسداران سلامت زندگی، همان گونه که در زمینه زنان سرپرست خانوار باید درباره سلامت زندگی آنان عمل کنیم در زمینه مسائل اجتماعی خواستار سلامت اجتماعی باشیم.

وی با اشاره به موج بیداری اسلامی در جهان اضافه کرد: بیداری اسلامی در جهان این نوید را می ‌دهد که تمام تجربیات ما به درد بیداری اسلامی در جهان می‌ خورد و لازم است بانوان سرپرست خانوار را به صورت یک زن نمونه معرفی کنیم.

زنان سرپرست خانوار امتحان بزرگی را پشت سر می‌ گذارند

وی افزود: قرآن کریم بانوان را همسنگ مردان در همه ابعاد قرار داده است و زنان سرپرست خانوار امتحان بزرگی را پشت سر می‌ گذارند که نه می‌ توانیم جزای آن را بدهیم، نه دنیا ظرفیت انجام این کار را دارد که صبر و شکر آنها را به گونه ‌ای شایسته پاسخگو باشد.

عسگراولادی تأکید کرد: وظایف نسبت به زنان سرپرست خانوار بسیار زیاد است، چراکه بیشتر آنها شکر و صبر را پیشه راه خود قرار داده‌ اند که اگر این صفات با ایمان همراه باشد، باید از آنها بسیار تقدیر کرد، زنان سرپرست خانوار کم ادعا، بی ادعا و کم توقع هستند و وظیفه ما نسبت به آنها سنگین است و باید از فرصتهای کنونی برای ارج نهادن به آنها بهترین استفاده را بکنیم.

وی اضافه کرد: هر مددکار اجتماعی ضمن وظایفی که در قبال افراد و خانواده‌ ها به ویژه زنان سرپرست خانوار دارد باید بداند که هر صدایی که موجب تنازع شود، باید به او بگوید که تنازع، اسباب سست و فشل شدن است.