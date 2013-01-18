هدف فرودگاه پیام کاهش حجم ترافیکی پروازهای فرودگاه امام و مهرآباد است

کاپیتان محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرودگاه پیام در کاهش حجم ترافیکی پرواز فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) به عنوان فرودگاه سوم پایتخت موثر است.

وی ادامه داد: در سفر هیئت دولت به استان البرز، احداث خط مترو گلشهر به فرودگاه پیام به تصویب رسید که نقشه و طراحی آن انجام شده و هم اکنون 50 درصد کار پیشرفت فیزیکی داشته است.

بهره برداری از راه دسترسی به فرودگاه پیام تا 22 بهمن

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به اینکه اتوبان همت نیز از داخل مهرشهر عبور می کند، اضافه کرد: در راستای ایمن کردن راه دسترسی به فرودگاه چند زمین، تملک و دو تپه جابه جا شد و هم اکنون زیرساخت های لازم نیز انجام شده است، امیدواریم این جاده تا 22 بهمن آماده بهره برداری باشد.

نوروزی تصریح کرد: جاده اشتهارد به ماهدشت و هشتگرد به کیانمهر در حال پیگیری است و عملاً با اجرایی شدن این طرح ها، در اطراف فرودگاه اتوبان، راه های دسترسی مختلف ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: تصمیم بر این است که در راستای تجهیز فرودگاه پیام از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی گفت: دولت در تکمیل زیرساخت های فرودگاه پیام قول کمک را داد ولی هم اکنون باید به صورت درآمد و هزینه کار را دنبال کنیم.

تجهیز و نگهداری فرودگاه پیام هزینه دارد

نوروزی با اشاره به اینکه فرودگاه پیام 10 هزار هکتار است، اضافه کرد: نگهداری و تامین امنیت، تجهیز فرودگاه از جمله ساخت آشیانه و فراهم کردن زیرساخت های لازم، هزینه دارد.

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً تمام پروژه در فرودگاه پیام به اتمام رسیده و هم اکنون با پیمانکاران در حال تسویه کردن هستیم و امیداوریم با کمک دولت بتوانیم به طور کامل با پیمانکاران تسویه حساب کنیم.

وی با بیان اینکه در مرکز تحقیقات علمی وزارتخانه طرح جامع فرودگاه پیام در حال پیگیری است، اظهار داشت: اساسنامه نیز به منظور انجام پروازهای مسافربری و حج و زیارت تغییر کرد.

نوروزی تصریح کرد: در این طرح مبنا بر این است که بتوانیم از سرمایه گذارها دعوت و پول های سرگردان را جمع آوری کنیم که در این راستا نشست های مختلفی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون باند فرودگاه و برج بازسازی شده ولی روکش آن انجام نشده است، اضافه کرد: عربیان استاندار البرز قول داد تا بحث تامین امنیت فرودگاه پیام در شورای امنیت پیگیری و تکلیف ساماندهی زباله اطراف فرودگاه پیام مشخص شود.

نصب 150 دوربین دید در شب در فرودگاه پیام

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام ادامه داد: هم اکنون حدود 150 دوربین با امکان دید در شب برای تامین امنیت فرودگاه پیام نصب شده است.

نوروزی با بیان اینکه ارائه خدمات و برج فرودگاه 24 ساعته در حال آماده باش است، گفت: تنها مشکل اصلی ما بحث لاینینگ است که هم اکنون لاینینگ خوبی را جمع آوری کرده ایم.