خودکفایی ایران در زمینه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای توجه دنیا را به ایران معطوف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور برزو غیبی شامگاه چهارشنبه در سمینار آموزشی آی تی هزاره سوم در اراک در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی غرب ایران افزود: همانطور که متخصصان ایرانی در زمینه های علمی و فناوری در مراتب بالایی در دنیا قرار گرفته اند فناوری انرژی هسته ای امروزه اولین مسئله علمی در جهان است که موجب ترقی و و پیشرفت در ایران شده است.

وی با اشاره به اینکه ایران مهد دانشمندان بزرگی در این زمینه است، خاطرنشان کرد: این دانشمندان روشنفکر توانسته اند نیروگاه ها و صنایع انرژی هسته ای را به حد خودکفایی پیش ببرند و همین پیشرفت ها باعث شده که تمام دنیا را بر روی خود زوم کند.

پروفسور غیبی با بیان اینکه برگزاری چنین سمینارهایی ما را با پیشرفت و اطلاعات و ابزارهای دنیا بیشتر و بیشتر آشنا می کند، اظهار داشت: پیشرفت روزافزون فناوری و دیجیتال دنیا ما را در مسیر ترقی قرار داده است و و دانشمندان امر الکترونیک، کامپیوتر و دیجیتال می توانند فناوری های کسب شده و به روز دنیا از سراسر دنیا را در اختیار متخصصان قرار دهند.

تغییرات جزئی است باید به تحولات فکر کرد



معاون مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری مرکزی نیز گفت: اقیانوس بیکران علم هیچ وقت امواجش مشخص نبوده و نیست و تغییرات جزئی است و باید به تحولات فکر کرد.



اسدالله رضایی همچنین افزود: از مدیران و مسئولان استان این انتظار می رود که به این تحولات توجه بیشتری نشان دهند و در راستای پیشرفت بیشتر تمامی تلاش خود را بکار گیرند.



وی با اشاره به اینکه جایگاه علم جایگاه رفیعی است، اظهار داشت: پرحلاوت تر و شیرین تر از خواندن، نوشتن و آموزش در جهان مادی چیزی وجود ندارد علم راه گشا است ولی زینت نیست و باید خود را نسبت به ابزار علم تجهیز سازیم.



معاونت مدیر کل فناوری و اطلاعات استانداری مرکزی در پایان آگاهی بخشی به نسل جوان در خصوص پرهیز از اثرات زیانبخش شبکه های ماهواره ای استکبار جهانی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای خلاقیت و دانش جوانان ایرانی برای حرکت جامعه به سمت بالندگی و شکوفایی باید اقدام های موثری صورت گیرد.