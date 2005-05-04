  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

برگزاري مسابقه كاريكاتور در خانه فرهنگ خزانه

خانه فرهنگ خزانه وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت گراميداشت هفته كار و كارگر اقدام به برگزاري مسابقه كاريكاتور كرده است .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" علاقمندان جهت شركت دراين مسابقه مي توانند آثار خود را تا تاريخ 30/2/84به نشاني خزانه بخارايي - فلكه اول عباسي - خيابان شهيد پرستويي - پلاك 133 ارسال و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 2-5312921تماس حاصل نمايند.

همچنين گزارش ديگري از خانه فرهنگ خزانه حاكي است ، اين خانه فرهنگ به مناسبت هفته كار و كارگر و به منظور به تصوير كشيدن تلاش و زحمت بي دريغ قشر كارگر جامعه اقدام به برپايي ايستگاه طراحي و نقاشي كرده است. اين برنامه روز پنج شنبه 15 ارديبهشت از ساعت 10 الي 14 ويژه كودكان و نوجوانان برگزار مي شود. 

