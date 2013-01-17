به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی عصر چهارشنبه در مذاکرات مشترک هیأت های عالیرتبه ایران و سوریه با بیان اینکه نفوذ اسلام امروز در سراسر جهان در حال رشد و گسترش است، اظهار داشت : امروز در کشورهای غربی بسیاری از پیروان سایر ادیان به دامان اسلام پناه می آورند و رستگاری خود را در گرویدن به این دین آسمانی می دانند اما در همین شرایط به دلیل توطئه دشمنان، جنگ و خون‌ریزی در سوریه به راه افتاده و مسلمانان این کشور کشته و زخمی می‌شوند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه ضمن تسلیت ضایعه و حادثه غم‌انگیز انفجاری که در دانشگاه حلب رخ داد، افزود: این روزها شاهد اخبار تأسف‌بار در ممالک اسلامی هستیم که این جنایات با هدایت صهیونیست ها و قدرت‌های غربی و با هزینه‌ برخی کشورهای عربی سازماندهی می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه قدمت روابط صمیمانه ملت‌های ایران و سوریه با عمر انقلاب اسلامی برابری می کند گفت : روابط دو کشور طی سالیان اخیر پیوسته در حال گسترش بوده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ملت ایران از شرایط و وضعیتی که برای ملت سوریه به وجود آمده متأسف است و در همه شرایط در کنار مردم مظلوم این کشور خواهد بود.

رحیمی اظهار امیدواری کرد سوریه هر چه زودتر از شر دشمنان رها شده و آرامش و آسایش به این ملت بازگردد.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته میان کارشناسان و وزرای دو کشور، بر لزوم گسترش همکاری‌های تهران- دمشق در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران به همه توافقات شکل گرفته میان وزرا و کارشناسان دو کشور پایبند است و در جهت اجرای این توافقات تلاش خواهد کرد.

وائل الحلقی نخست وزیر سوریه نیز در این مذاکرات با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی و ملت ایران گفت: ملت مظلوم سوریه در مقابله با استکبار جهانی تنها نیست و در رویارویی با این مشکلات به دوستان خود و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران تکیه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این مشکلات و نا آرامی‌ها، دولت سوریه را از وظیفه خود در جهت برقراری امنیت و آسایش بازنخواهد داشت، تصریح کرد: معتقدیم دشمنان ملت سوریه نخواهند توانست به اهدافشان که تجزیه کردن محور مقاومت و خدشه دار کردن استقلال سوریه است، دست پیدا کنند.

وائل الحلقی با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی دولت سوریه بازسازی و استقرار ثبات در این کشور است، خاطر نشان کرد: ما به دنبال اجرای طرح سیاسی رییس جمهور سوریه از طریق گفتگوهای ملی و بین‌المللی هستیم تا بتوانیم زمینه تحقق خواسته‌ها و آسایش ملت خود را فراهم کنیم.

وی افزود: دولت سوریه خواهان اصلاحات ، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز است اما دشمنان و بدخواهان در جهت خونریزی و خدشه‌دار کردن ارزش‌های حقیقی اسلام گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به جلسات و مذاکرات متعدد وزرا و کارشناسان دو کشور افزود: ایران و سوریه در تمامی زمینه‌های تجاری ، اقتصادی و توسعه‌ای با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و امیدواریم همکاری‌های دو کشور در تمامی بخش‌ها از جمله برق ، بهداشت و همکاری‌های بانکی هر چه زود تر به اجرا برسد.