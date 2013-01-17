95 درصد موقوفات شیروان وقف روضه سیدالهشدا(ع) هستند

حجت الاسلام عظیم آسوده یدکی در حاشیه نشست تخصصی اصناف و بازاریان شیروان که در محل اداره اوقاف و امور خیریه شیروان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: اصناف نقش بسیار مهم و ارزنده ای در احیای فریضه وقف در جامعه دارند.

وی با بیان اینکه برای جاودانگی مال دنیا راهی بهتر از وقف نیست، اظهار داشت: مال به قیمت اتلاف عمر حاصل می شود و آنچه با قیمت گزاف فراهم می آید شایسته است جاودانه شود.

حجت الاسلام آسوده اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور گسترش فرهنگ وقف و ایجاد وقف جدید از تمام پتانسیل ها به نحو مطلوب استفاده می کند و در این راستا حضور پررنگ اصناف می تواند بزرگترین کمک باشد.

این مسئول با بیان اینکه اداره اوقاف شهرستان آمادگی کامل دارد تا از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در زمینهای موقوفه حمایت کند، افزود: در حال حاضر زمین های موقوفه واقع در مقابل امام زاده حمزه الرضا(ع) شیروان آماده فعالیت سرمایه گذاران جهت احداث واحدهای تجاری، رفاهی و گردشگری است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیروان در ادامه عنوان کرد: 95 درصد موقوفات شیروان مربوط به عزاداری های سیدالشهدا(ع) است و مستاجرین موقوفات نیز در اصل مستاجر امام حسین(ع) هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 125 نفر از خادمین مساجد و بقاع متبرکه شهرستان بیمه شده اند، افزود: از اول سال جاری تاکنون 600 حکم جهت هیئت امنای مساجد این شهرستان با همکاری سپاه صادر شده است.

حجت الاسلام آسوده اظهار داشت: از اول سال جاری تا کنون تعداد 12 موقوفه جدید در شهرستان شیروان به ثبت رسیده است.

شهرستان شیروان با جمعیتی بالغ بر 160 هزار نفر، دارای 65 بقعه متبرکه و 323 باب مسجد و حسینیه است.