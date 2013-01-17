اختصاص 42 میلیارد ریال به اشتغال خانگی املش/ لزوم تقویت تولید ملی

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون 30 درصد این اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است، تاکید کرد: توجه به برخی ظرفیت های اقتصادی از جمله مشاغل خانگی ضمن پویایی و رونق اقتصادی می تواند در کاهش اثرات ناشی از معضلات بیکاری موثر باشد.

فرماندار املش گفت: از مزایای کسب و کار در منزل می توان به ایجاد توازن در مسئولیت زندگی، توجه به اشتغال زنان، حذف هزینه های زائد مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد - شاگردی بین اعضای خانواده اشاره کرد.

وی افزود: فعالیت اقتصادی در محیط خانگی یا مکان هایی در مجاورت محل زندگی، در جلوگیری از رفت و آمدهای شهری و صرفه ‌جویی در هزینه ‌های اجتماعی موثر است.

جعفری در خصوص نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: با توجه به اینکه مواد اولیه صنایع دستی بومی است، نیروی فنی و دانش مهارت هم بومی و در داخل کشور وجود دارد بهترین ابزار برای تولید ملی است.

وی ادامه داد: در این زمان که اقتصاد کشور با تحریم دست و پنجه نرم می کند، توجه به صنایع دستی و مشاغل خانگی به نوعی دور زدن تحریم ها، اشتغالزایی و استفاده از ظرفیت های بالقوه است.