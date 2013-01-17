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۲۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

جعفری:

اختصاص 42 میلیارد ریال به اشتغال خانگی املش/ لزوم تقویت تولید ملی

اختصاص 42 میلیارد ریال به اشتغال خانگی املش/ لزوم تقویت تولید ملی

املش - خبرگزاری مهر: فرماندار املش از اختصاص 42 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال خانگی و کسب و کار خرد به این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون 30 درصد این اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است، تاکید کرد: توجه به برخی ظرفیت های اقتصادی از جمله مشاغل خانگی ضمن پویایی و رونق اقتصادی می تواند در کاهش اثرات ناشی از معضلات بیکاری موثر باشد.

فرماندار املش گفت: از مزایای کسب و کار در منزل می توان به ایجاد توازن در مسئولیت زندگی، توجه به اشتغال زنان، حذف هزینه های زائد مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد - شاگردی بین اعضای خانواده اشاره کرد.

وی افزود: فعالیت اقتصادی در محیط خانگی یا مکان هایی در مجاورت محل زندگی، در جلوگیری از رفت و آمدهای شهری و صرفه ‌جویی در هزینه ‌های اجتماعی موثر است.

جعفری در خصوص نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: با توجه به اینکه مواد اولیه صنایع دستی بومی است، نیروی فنی و دانش مهارت هم بومی و در داخل کشور وجود دارد بهترین ابزار برای تولید ملی است.

وی ادامه داد: در این زمان که اقتصاد کشور با تحریم دست و پنجه نرم می کند، توجه به صنایع دستی و مشاغل خانگی به نوعی دور زدن تحریم ها، اشتغالزایی و استفاده از ظرفیت های بالقوه است.

کد مطلب 1793262

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