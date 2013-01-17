مهندسی مجدد وضع بهداشتی 276 روستای دارای سکنه شهرستان سقز ‌ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در ‌کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سقز، این کارگروه را یکی از مهمترین کارگروه های شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: مواردی از جمله آب آشامیدنی سالم، ‌فاضلاب کشی و دفع اصولی آن، ‌دسترسی به خدمات بهداشتی و ‌دفن نامناسب زباله و فضولات حیوانی در روستاها از مهمترین مشکلاتی است که می تواند سلامت مردم را به خطر بیاندازند.

وی در ادامه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سقز خواستار توجه اعضای کارگروه به بحث مهندسی مجدد از وضع بهداشتی روستاهای شهرستان سقز شد و عنوان کرد: باید سازمان ها و دستگاه های مسئول در این حوزه اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نیز در این کارگروه بیان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در سطح واحدهای صنفی و کارخانجات شهرستان و نمونه برداری از تولیدات و بررسی محیط کار خوشبتانه سطح رضایتمندی زیادی مشاهده شده است.

فیض الله کلگار ادامه داد: در بیشتر این واحدهای تولیدی موارد ایمنی و بهداشتی مطابق با استانداردها بوده و این نشان می دهد زیر ساخت ها در شهرستان سقز خوب تعریف و طراحی شده است و انتظار می رود که با مشارکت و همراهی مردم شاهد فعالیت ها و اقدامات بهتری در این راستا باشیم.

وی غنی سازی آرد، ‌جمع آوری آب های سطحی، ساخت نمازخانه در ورودی های شهر، تامین دسترسی مردم به آب سالم و رفع نواقص بهداشتی باشگاه های ورزشی به دلیل استفاده زیاد و آسیب پذیر بودن آنها را از مواردی برشمرد که باید توجه جدی در راستای ارتقای سلام مردم به آنها شود.

در ادامه این جلسه صدیق محمد زاده مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان سقز نیز گفت: در راستای ارتقای شاخص های کیفی و کمی سلامت مردم روستاهای شهرستان شش هزار و 209 متر شبکه فاضلاب بازسازی و نوسازی، هشت هزار و 683 متر اصلاح و سه هزار و 803 متر خط انتقال اجرا شده است که نسبت به میانگین استانی رقم قابل قبول و مناسبی است.