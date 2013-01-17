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۲۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

تنیس تیمی منتخب آسیا/

نماینده ایران به جمع چهار بازیکن برتر صعود کرد

نماینده ایران به جمع چهار بازیکن برتر صعود کرد

صدف صادق وزیری، نماینده ایران در مسابقات تنیس تیمی منتخب آسیا با کسب سومین پیروزی متوالی به جمع چهار بازیکن برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه رقابت‌های تنیس منتخب تیمی آسیا که در ویتنام جریا دارد، امروز پنجشنبه صدف صادق وزیری در مصاف با"چارمیان سی" از سنگاپور به برتری 2  بر صفر دست یافت. نماینده ایران در این بازی صاحب دو پیروزی (6 بر2) و (6 بر 3) شد.

وزیری پیش از این نیز مقابل حریفانی از نپال و ویتنام صاحب برتری شده بود. بدین ترتیب این تنیسور با کسب سومین پیروزی متوالی خود به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات تنیس تیمی منتخب آسیا راه یافت.

در چارچوب این مسابقات و در مرحله نیمه نهایی روز جمعه وزیری به مصاف نماینده کشور میزبان می‌رود. ضمن اینکه وزیری همراه با هم تیمی یمنی خود، امروز رقابت‌هایش را در بخش تیمی آغاز می‌کند.

مسابقات تنیس تیمی منتخب آسیا از 27 دی ماه در ویتنام آغاز شده است. این رقابت‎ها به مدت دوازده روز ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 1793321

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