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۲۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:

رسانه‌ها به معرفی جایگاه مساجد بپردازند/ دهه فجر زمان سربلندی و عزت

رسانه‌ها به معرفی جایگاه مساجد بپردازند/ دهه فجر زمان سربلندی و عزت

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید با تاکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی جایگاه مساجد گفت: باید رسانه‌ها در این زمینه تلاش کنند و به جای برخی برنامه‌های غیر مفید به این امور اساسی در مساجد بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شیرازی شامگاه چهارشنبه در دیدار مسئولان ستادی و استانی کمیته مساجد سراسر کشور با وی، به نقش مساجد در صدر اسلام اشاره کرد و گفت: مسجد به عنوان یک دانشگاه و همچنین ستاد ارتش اسلام محسوب می‌شود و این پایگاه مهم نقش کلیدی در مکتب تربیتی دینی از گذشته تاکنون داشته است.

وی بیان داشت: امروز مساجد گسترش زیادی پیدا کرده، مساجد به راحتی ساخته نمی‌شوند و حراست از آنها نیز تنها با فداکاری تحقق می‌یابد.

این مرجع تقلید تاکید کرد: بنیان انقلاب اسلامی در مساجد پی‌ریزی شده است و مسجد باید تبدیل به کانونی از علم، تربیت، قرآن و اخلاق شود و جاذبه‌های لازم را نیز داشته باشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با تاکید بر موضوع مردمی بودن مساجد یادآور شد: مسجد نباید دولتی باشد ولو اینکه دولت جمهوری اسلامی باشد و باید روحیه مردمی آن حفظ شود.

وی بیان داشت: البته دولت موظف است به تقویت و همچنین ارائه خدمات در مساجد کمک کند و بکوشد تا آن جایگاه اصلی و قداست مسجد پابرجا بماند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه همه امور در اسلام با هم وابسته است گفت: اگر مساجد تقویت شود دیگر نیازی به تقویت بازرسی نیست و همه به مسایل اسلامی توجه کرده و جرایم کاهش خواهد یافت.

آیت‌الله مکارم شیرازی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مساجد گفت: باید رسانه‌ها در معرفی جایگاه مساجد تلاش کنند و به جای برخی برنامه‌های غیر مفید به این امور اساسی در مساجد بپردازند.

وی به موضوع بودجه‌های فرهنگی اشاره کرد و با انتقاد از قطع این بودجه‌ها در سال جاری گفت: این امر موجب نگرانی بوده و باید توجه داشت اجرای برخی از این امور از نان شب هم واجب تر است و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد.

دهه فجر، دهه سربلندی و عزت

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه به ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی دهه سربلندی و عزت ملت ایران است و با برگزاری برنامه‌های متنوع باید سربلندی بیشتر جمهوری اسلامی را تبیین کنیم.

کد مطلب 1793328

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