به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: ما به عنوان مجری انتخابات تابع مقررات در بحث مهم انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو هستیم و باید برای اجرایی شدن کامل آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات در سطح کشور افزود: برای نخستین بار چنین مسئله بزرگی را پیش رو داریم که انتخابات شوراهای شهر و روستا را همراه با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این بحث مهم انتخابات نیاز به ساز و کارها و آموزش های خاص خودش را دارد، تصریح کرد: به همین منظور 11 همایش منطقه ای توجیهی - آموزشی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی را در سطح کشور برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تمام قوانین و مقررات، نحوه برگزاری انتخابات، توزیع تعرفه و اخذ رای و آموزش های مربوط به اخذ رای الکترونیک و انتخابات مکانیزه در این کارگاه های دو روزه ارائه خواهد شد.

نوری ادامه داد: برگزاری این دو انتخابات تنها در تعداد صندوق ها متفاوت خواهد بود و تمام مراحل رای‌گیری برای هر دو انتخابات در یک شعبه انجام خواهد شد.

این مسئول مکانیزه بودن این دور از انتخابات را از ضروریات برشمرد و گفت: در تلاش هستیم با نظم و هماهنگی در وزارت کشور بر اساس جدول زمان‌بندی شده، همه امور را پیش ببریم و نظم و انضباط و تقید را در این دوره مانند سایر دوره‌ها عملی کنیم.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات مکانیزه و اخذ رای الکترونیک نیاز به اخذ مجوز از سوی شورای نگهبان است اما اینکه به چه میزان انتخابات مکانیزه برگزار شود هنوز مشخص نیست.

نوری با بیان اینکه به طور قطع مکانیزه بودن انتخابات فراگیر نخواهد بود، گفت: هنوز دستگاه های لازم برای این کار تست نشده و از این رو نمی توان برای انتخابات ریاست جمهوری در دور یازدهم از آن بهره برد.

وی با اشاره به اعمال برخی تغییرات در روند انتخابات اظهار داشت: در این دور از انتخابات تنها در شاخص جمعیتی تغییراتی ایجاد شده که مربوط به اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر و روستا است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه کمترین اعضای شورا 5 نفر و بیشترین اعضای شورا 31 نفر تعیین شده گفت: تفاوت در تعداد اعضاها بستگی به جمعیت شهر و روستا دارد.

وی با اشاره به اینکه به هر میزان جمعیت افزایش یابد اعضای شورا نیز دو نفر اضافه خواهند شد، گفت: در تهران بزرگ به طور استثناء دارای 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی‌البدل خواهیم بود.