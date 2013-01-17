قصه راهی برای انتقال مفاهیم بلند اعتقادی و عرفانی به کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آدوسی صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره قصه‌گویی منطقه سه کشور در بوشهر با اشاره به دلاورمردی‌ها و شجاعت مردم استان بوشهر، اظهار داشت: همین امر سبب شد تا این جشنواره را در استان بوشهر برگزار کنیم و از این فرصت برای ترویج فرهنگ قصه‌گویی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت آشناسازی کودکان و نوجوانان با شخصیت حماسه‌سازان و دلاوران عرصه‌های دینی و ملی، افزود: با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه فناوری، هنوز هم نیاز به ارتباط چهره‌ به چهره و ارتباطات کلامی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از تلاش این کانون برای گسترش و ترویج فرهنگ قصه‌گوئی در کشور خبر داد و اضافه کرد: یکی از فعالیت‌های اعتقادی و زیربنایی در پرورش کودکان و نوجوانان جایگزینی فعالیت‌های تربیتی به جای شبه‌تربیتی است.

وی به فعالیت‌های 40 گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد: قصه‌گوئی یکی از این فعالیت‌ها است که علاوه بر کودکان و نوجوانان جایگاه مناسبی نیز در بین بزرگسالان دارد.

آدوسی اذعان داشت: اولین قصه‌گوی جهان خداوند است و با توجه به نزدیکی فطرت کودکان به فطرت الهی، قصه‌گویی می‌تواند به عنوان ابزار تربیتی مناسبی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه انتقال مفاهیم بلند اعتقادی و عرفانی به‌صورت مستقیم به کودکان و نوجوانان مقدور نیست، تصریح کرد: در قصه‌گویی به صورت غیر مستقیم برای تحکیم ایمان و اعتقاد کودکان و نوجوانان استفاده می‌شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با تاکید بر لزوم ارتباط صحیح بین مربیان با کودکان، اضافه کرد: مربیان از طریق قصه‌گویی وارد دنیای کودکان می‌شوند و با آنها ارتباط برقرار می‌کند و بر روی آنها تاثیر می‌گذارند.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف مربیان کانون‌ها به عنوان متولیان حوزه کودک و نوجوان، استفاده از ابزار قصه و قصه‌گویی برای تربیت بهتر و مناسب‌تر کودکان است.

آدوسی اضافه کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصتی مناسب برای تقویت توانمندی مربیان برای کار در مراکز فرهنگی و هنری کانون و سوق دادن کودکان به سمت خردورزی و تعهدمحوری است.

شانزدهمین جشنواره قصه گویی بوشهر 25 تا 27 دی با حضور قصه گویان برتر استان‌های اردبیل، اصفهان، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان، کرمان، گلستان و همدان در سالن شهید آوینی بوشهر برگزار شد.