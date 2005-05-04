اجراي طرح كار ورزي فارغ التحصيلان دانشگاهها در سال جاري//اشتغال 100 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي در سال 84

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حميد رضا سپهري با بيان اين مطلب افزود: از خردادماه امسال تمامي دستگاهها و نهادهاي دولتي و نيمه دولتي با تنظيم نظام نامه داخلي ، فارغ التحصيلان دانشگاهي را در طرح هاي خود بكار خواهند گرفت.

وي گفت : در اجراي اين طرح نيمي از حقوق و مزاياي فارغ التحصيلان دانشگاهي را دولت و نيمي ديگر را كارفرما پرداخت مي كند.

سپهري زمان بكارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهها را 11 ماه ذكر كرد و افزود : ادامه فعاليت بستگي به تمايل كارفرما و يا فارغ التحصيل دارد.

وي ارتقاي توانمندي فارغ التحصيلان دانشگاهها، آشنايي آنان با مهارت و ايجاد زمينه مناسب براي رشد فرهنگ استفاده از نيروي هاي متخصص در واحد هاي اقتصادي را مهمترين اهداف اين طرح اعلام و تصريح كرد : وزارتخانه هاي نيرو و صنايع در سال گذشته با موفقيت اين طرح را به طور آزمايشي اجرا كردند .

معاون وزير كار با اشاره به اينكه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي در كشور در مقايسه با نرخ بيكاري عمومي بسيار بالاتر است، افزود: بودجه پيش بيني شده سال جاري براي ايجاد اشتغال 20 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است.

وي با اشاره به اينكه دولت در طول برنامه سوم توسعه به طور متناوب هر سال 580 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده، گفت : اميداور هستيم اين تعداد در پايان امسال به 700 هزار فرصت شغلي افزايش يابد.