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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

تعريف واژه "استاد" در موسيقي-4

درويش رضا منظمي:رسيدن به مرحله استادي در موسيقي نيازمند لطف الهي است

مرحله استادي در موسيقي ، يعني رسيدن به قله عشق ، هنر ومعرفت وبه تعبير حافظ ، همان منصب عالي است كه اگر لطف خداوند شامل حال هنرمندي شود به آن مرحله مي رسد.

رييس گروه موسيقي دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگارموسيقي مهر ضمن بيان اين مطلب گفت : استادي در موسيقي همان مرحله قرب الهي است و كساني كه به اين جايگاه مي رسند هنرمندان وارسته اي هستند كه با تمام وجود در راه كمال ، معرفت ومتعالي ساختن انسانها هنرشان را ارايه مي دهند .

درويش رضا منظمي در ادامه گفت : متاسفانه اين واژه با استفاده هاي نابجا ودور ازواقعيت ، بارمعنايي و ارزش واقعي خود را از دست داده است .

اين نوازنده كمانچه يكي از راه حل هاي اصلاح وضعيت موجود در به كارگيري اين واژه را دقت بيشتر مراكز مسوؤل ، هنرمندان و علي الخصوص رسانه ها عنوان كرد و افزود:ما نبايد اين لقب را به آساني براي هرهنرجويي به كار ببريم.

استاد موسيقي دانشگاه تهران در خاتمه گفت : رسيدن به مرحله استادي در مراكز آموزش عالي نظير دانشگاه ها هم بسيار مشكل و زمان بر است اما باز در مقايسه با هنروموسيقي شايد قابل دسترس تر باشد.

کد مطلب 179343

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