  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

نتیجه تجربه تلخ نیروگاه اتمی/

ساخت بزرگ‌ترین مزرعه بادی جهان در ژاپن

ساخت بزرگ‌ترین مزرعه بادی جهان در ژاپن

تجربیات تلخ ژاپنی‌ها در نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه‌های اتمی، این کشور را بر آن داشته تا به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک روی بیاورد و بزرگ‌ترین مزرعه بادی ساحلی جهان را احداث کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ ساخت این مزرعه بادی جولای امسال به زمین زده می شود و تا سال 2020 ساخت آن به اتمام خواهد رسید.

این نیروگاه با 143 توربین بادی در زمینی به مساحت 16 کیلومتر در ساحل فوکوشیما ساخته می شود؛ همان شهری که راکتور هسته ای داییچی در آن واقع است و زلزله و سونامی مارس 2011  به آن آسیب جدی وارد کرد.

این مزرعه بادی که وقتی تکمیل شود یک گیگاوات برق تولید خواهد کرد، بخشی از برنامه ملی ژاپن برای افزایش منابع انرژی های تجدید پذیر پس از خاموش کردن 54 راکتور هسته ای این کشور پس از زلزله 2011 است.

این پروژه همچنین بخشی از برنامه فوکوشیما برای خودکفایی کامل این شهر در زمینه انرژی تا سال 2040 است. بر اساس این برنامه فوکوشیما تا سال 2040  باید انرژی مورد نیاز خود را فقط از منابع تجدید پذیر تامین کند.

این شهر همچنین در آستانه ساخت بزرگ ترین پارک انرژی خورشیدی در ژاپن است.

در حال حاضر 140 توربین بادی در مزرعه بادی Greater Gabbardدر سواحل سافولک انگلیس- بزرگ ترین مزرعه بادی جهان-   504 مگاوات برق تولید می کند. اما مزرعه بادی ژاپنی قرار است از این میزان فراتر رفته و یک گیگا وات برق تولید کند.

کد مطلب 1793446

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