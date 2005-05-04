شرودر :‌ تركيه بايد انگيزه و تلاش خود را براي پيوستن به اتحاديه اروپايي افزايش دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ،‌" گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان ساعاتي پيش پس ازديداربا "رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه با بيان اين مطلب افزود : آنكارا بايد انگيزه و تلاش خود را براي پيوستن به اتحاديه اروپايي افزايش دهد .

شرودر كه به همراه اردوغان در جمع خبرنگاران حاضر شده بود در ادامه تصريح كرد : اگرچه بر سر راه اروپايي شدن تركيه مشكلات عديده اي وجود دارد اما اين كشور مي تواند با بكارگيري تمام توان و تلاش خود بر تمامي آنها فائق آيد .

بنا به گزارش برخي منابع خبري ديدارصدراعظم آلمان با نخست وزير تركيه، برمحورآغازگفتگوهاى پذيرش تركيه دراتحاديه اروپا در سومين روز ماه اكتبربوده است. شرودردرابتداى سخنانش تصريح كرد كه ازپذيرش تركيه دراتحاديه مزبور دفاع مى‌كند اما درعين حال خواهان انجام اصلاحات ضرورى بيشترى از سوى دولت تركيه از جمله در زمينه‌هاى حقوق بشر و آزادى اديان مي باشد.

درادامه اين ديدارنخست وزير تركيه نيز در سخناني خاطر نشان ساخت : آنكارا براي عضويت در اتحاديه اروپايي دچار ترديد نشده وهمچنان برخواسته خود پافشاري مي كند.

لازم به يادآوري است درهمين رابطه صدراعظم آلمان درآستانه سفرش به تركيه روزگذشته درگفتگويي با روزنامه مليت چاپ تركيه خواستار تغييرات محسوس در شيوه هاي رفتاري مقامات اين كشور شد وي تصريح كرد : يكي ازملزومات ايجاد تسريع در روند اصلاحات و دمكراتيزه شدن تركيه تغيير در طرز تفكر و شيوه هاي برخوردي اين كشور است .

شرودردر توضيح گفته فوق افزود : تغيير نگرش مقامات تركيه به حقوق بشر از جمله موارد و مسائل مهمي است كه نه تنها اتحاديه اروپايي بلكه جامعه بين الملل از اين كشور مي خواهد . ‌سران آنكارا با چرخش قابل محسوس خود مي توانند در راستاي جلب نظر و رضايت اعضاي اتحاديه اروپايي گام مهمي بردارند.

گفتني است كه ديدار صدر اعظم آلمان از تركيه پس از سفرش به بوسنى هرز‌گوين صورت مى‌گيرد. وى در آنجا از بهبود روابط اين كشور با اتحاديه اروپا حمايت كرد.