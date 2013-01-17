خرد شدن استخوانهای اسرائیل زیر پای فلسطینی ها/ روی آوردن به تولید کارا در تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش هفته وحدت در گنبدکاووس افزود: این وحدت و اتحاد اسلامی ناشی از تلاشهای ایران اسلامی است و نظام اسلامی ما که برآمده از آموزه های دینی و ملی است، در کوتاهترین زمان مسیر اقتدار را طی می کند.

وی اظهار داشت: در سایه این همبستگی دینی و ملی، ایران مبدل به نماد امنیت در منطقه و جهان شده است و ایران اسلامی نماد برجسته ای از عالی ترین سطح امنیت است و باید قدر دانست.

وی عنوان کرد: دشمنان در دستور کار خود، ایجاد نا امنی دارند و باید با همه توان برای ارتقای امنیت تلاش کرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان داشت: ایران در کوتاهترین زمان مبدل به قدرت بزرگ دفاعی شده است و آمریکا جرات جسارت به آسمان، زمین و دریای ما را ندارد و این نشان از قدرت، وحدت و انسجام ملی است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کاروان علمی ما با شتاب حرکت می کند و رشد امروز کشور قابل مقایسه با گذشته نیست.



وی افزود: در سایه وحدت در کشور و پیوند مسلمانان و در سایه پیوند ادیان الهی در کشور، راه برای وحدت امت اسلام هموار شده است و راه برای پیوند ادیان اسلامی در اسلام و جهان آغاز آسان شده است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این امر نشان از انسجام، وحدت جامعه اسلامی و ایران است و امروز موشکهای قدرتمند اسلام در دست جوانان غزه بنیه استکبار را به وحشت درآورده است و استکبار نگران است مبادا مسلمانان وحدت داشته باشند.



وی افزود: ما امروز به قدرت فاخر دفاعی، امنیتی فرهنگی و علمی تبدیل شده ایم و از همه سرمایه های لازم برای تبدیل به قدرت فاخر برخورداریم و ما از ذخایر عظیمی برخورداریم و به انواع ذخایر ناشناخته نیز دست یافتیم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریمها بیان داشت: امروز ملت ایران سختی هایی را تجربه میکند و استکبار ما را تحریم کرده است، درحالیکه آمریکا هر جا ما روبرو شد شکست خورد و در جریان هسته ای نیز قله های پیروزی را پیموده ایم.



وی افزود: اثر فشارها این است که به تولید روی آوریم و کالاهای دانش بنیان را در همه عرصه ها تولید کنیم، کشاورزی، تولید کارا و خدمات را در این عرصه انجام دهیم و درآمدهای ارزی و تجارت کالا را به بیش از درآمدهای نفتی برسانیم.



وی اظهار داشت: همچنین باید مصرف را کنترل کنیم و میزان مصرف حامل های انرژی را به حداقل برسانیم.