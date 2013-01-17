  1. عناوین کل
۲۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

خرد شدن استخوانهای اسرائیل زیر پای فلسطینی ها/ روی آوردن به تولید کارا در تحریم

خرد شدن استخوانهای اسرائیل زیر پای فلسطینی ها/ روی آوردن به تولید کارا در تحریم

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیروز فریاد ملت مظلوم فلسطین زیر چکمه های اسرائیل شنیده نمی شد ولی امروز این استخوانهایی رژیم صهیونیستی است که در زیر پاهای فلسطینی ها در حال خرد شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش هفته وحدت در گنبدکاووس افزود: این وحدت و اتحاد اسلامی ناشی از تلاشهای ایران اسلامی است و نظام اسلامی ما که برآمده از آموزه های دینی و ملی است، در کوتاهترین زمان مسیر اقتدار را طی می کند.

وی اظهار داشت: در سایه این همبستگی دینی و ملی، ایران مبدل به نماد امنیت در منطقه و جهان شده است و ایران اسلامی نماد برجسته ای از عالی ترین سطح امنیت است و باید قدر دانست.

وی عنوان کرد: دشمنان در دستور کار خود، ایجاد نا امنی دارند و باید با همه توان برای ارتقای امنیت تلاش کرد.
 
حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان داشت: ایران در کوتاهترین زمان مبدل به قدرت بزرگ دفاعی شده است و آمریکا جرات جسارت به آسمان، زمین و دریای ما را ندارد و این نشان از قدرت، وحدت و انسجام ملی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کاروان علمی ما با شتاب حرکت می کند و رشد امروز کشور قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی افزود: در سایه وحدت در کشور و پیوند مسلمانان و در سایه پیوند ادیان الهی در کشور، راه برای وحدت امت اسلام هموار شده است و راه برای پیوند ادیان اسلامی در اسلام و جهان آغاز آسان شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این امر نشان از انسجام، وحدت جامعه اسلامی و ایران است و امروز موشکهای قدرتمند اسلام در دست جوانان غزه بنیه استکبار را به وحشت درآورده است و استکبار نگران است مبادا مسلمانان وحدت داشته باشند.

وی افزود: ما امروز به قدرت فاخر دفاعی، امنیتی فرهنگی و علمی تبدیل شده ایم و از همه سرمایه های لازم برای تبدیل به قدرت فاخر برخورداریم و ما از ذخایر عظیمی برخورداریم و به انواع ذخایر ناشناخته نیز دست یافتیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریمها بیان داشت: امروز ملت ایران سختی هایی را تجربه میکند و استکبار ما را تحریم کرده است، درحالیکه آمریکا هر جا ما روبرو شد شکست خورد و در جریان هسته ای نیز قله های پیروزی را پیموده ایم.

وی افزود: اثر فشارها این است که به تولید روی آوریم و کالاهای دانش بنیان را در همه عرصه ها تولید کنیم، کشاورزی، تولید کارا و خدمات را در این عرصه انجام دهیم و درآمدهای ارزی و تجارت کالا را به بیش از درآمدهای نفتی برسانیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید مصرف را کنترل کنیم و میزان مصرف حامل های انرژی را به حداقل برسانیم.
کد مطلب 1793473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید