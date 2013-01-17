به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال که چهارشنبه شب جلسه‌‎ای را با کارلوس کی‌روش برگزار کرد، با اشاره به این نشست گفت: در این نشست درباره موارد مختلف بحث کردیم و مقرر شد که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از تیم ملی حمایت کنند تا برنامه‌های کادرفنی به خوبی اجرا شود.

وی تصریح کرد: کی‌روش هم نظراتش را بیان کرد. او اعتقاد دارد که لیگ برتر همیشه می‌تواند برگزار شود اما جام جهانی همیشه نیست و چهار سال یک‌بار است.

رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری نشست جدید با کی‌روش خبر داد و گفت: قرار شد هفته آینده جلسه‌ای با حضور مهدی محمد نبی، کارلوس کی‌روش، مهدی تاج و علی کاظمی برگزار شود تا برنامه‌های تیم ملی در آن اجرایی شود و زمینه موفقیت تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فراهم شود.