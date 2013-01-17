دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری درکهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دیوان عدالت اداری کشور ظهر پنجشنبه در این آیین گفت: کهگیلویه و بویراحمد دوازدهمین استان در کشور است که دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در آن راه اندازی شده است.

حجت‌ الاسلام محمدجعفر منتظری هدف از راه اندازی این دفتر را کاهش زمان رسیدگی به دعاوی مردم با بخش دولتی و خدمات رسانی سریع و به موقع به مردم عنوان کرد و بیان داشت: با ایجاد این دفتر دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم استان برای ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری کشور نیست.

وی اظهار داشت: همچنین امکان پیگیری غیرحضوری پرونده‌ها با استفاده از پایگاه اینترنتی و تلفن گویا امکان‌پذیر است.

منتظری زمان دادرسی در نمایندگی های استانی را کوتاهتر دانست و گفت: نمایندگی های دیوان عدالت اداری در استان ها همان رسالتی را برعهده دارند که دیوان عدالت اداری در مرکز آن را عهده دار است.

در این مراسم همچنین "امین کریم پور" به عنوان اولین رئیس دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.



