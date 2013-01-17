به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر ظهر پنجشنبه در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در منزل تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران استان با آنان دیدار کرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون رشادت های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران است، اظهار کرد: سهم خانواده شهدا در پیشبرد اهداف نظام اسلامی، کمتر از شهدا نیست.



فروزان مهر گفت: در توصیف ایثار و از خودگذشتگی خانواده شهدا، همین نکته کافی است که این بزرگوران در شرایط سخت جنگ تحمیلی و علیرغم همه مشکلات و مصائب، به شکل تحسین برانگیزی موفق به مدیریت فضای جامعه شدند.



وی با اشاره به مناعت طبع و عزت نفس بی بدیل خانواده شهدا در طول سال های پس از جنگ تحمیلی تاکنون، تصریح کرد: این عزیزان با عملکرد مثال زدنی خود، شان نظام و سربازان ولایت را در بالاترین حد به منصه ظهور رساندند که این خود کمتر از شهادت نیست.



استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسئولان استان، همگی خادمان خانواده های شهدا و ایثارگران به شمار می روند، بیان کرد: پس از شهدا، تک تک ما به عنوان رهروان صادق راه و امام و رهبری، وظیفه حفاظت از کیان نظام را بر عهده داریم.



فروزان مهر وظیفه مسئولان را تداوم بخشیدن به راه پرافتخار و آرمان های این عزیزان دانست و گفت: همه ما باید در شرایط کنونی که کشور با تهدید های همه جانبه دشمنان مواجه است، رفتاری منطبق بر منویات و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی داشته باشیم.



در این دیدارها، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و تعدادی از مدیران ستادی استانداری، همچنین مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، استاندار را همراهی می کردند.