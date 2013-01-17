سرپرست جدید هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بعد از ظهر پنجشنبه در این مراسم که در محل تالار اجتماعات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: رشته ورزشی کونگ فو در استان از علاقه مندان زیادی برخوردار است و همیشه توانسته است از مقام های خوبی در سطح کشور برخوردار باشد.



مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: این استان از لحاظ ظرفیت، پتانسیل و استعداد نیروی انسانی دارای سطح بسیار بالایی است ولی آنچه ورزش استان را در بعضی از بخش ها رنج می دهد اختلاف سلیقه هاست.



هاشمی جواهری با تاکید بر اینکه این اختلاف ها نیز عمیق نیست، گفت: ریشه این اختلاف ها عشق به ورزش و علاقه به سبقت گیری در خدمت رسانی به جامعه ورزش است، اما بهتر است این کار با صبر و روحیه پهلوانی انجام شود تا از مسیر واقعی خود خارج نشود.



وی نقش بزرگان هر رشته ورزشی را نقشی تاثیرگذار در رشد و تعالی ورزش دانست و اظهار کرد: تدبیر، همفکری، علاقه و همدلی عامل رشد ورزش استان خواهد بود.



مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: پست ها در هر سمتی همانطور که روزی آمدند خواهند رفت ولی آنچه خواهد ماند تنها کیفیت خدمات مدیران است که همیشه ماندگار است.



در ادامه ابوالفضل حیدریان، سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو کشور اظهار کرد: هدف فدراسیون حضوری پویا، مقتدر و برنامه ریزی شده برای رقابت با سایر فدراسیون های کشور است که این امر تنها با یکدلی محقق می شود.



سرپرست فدراسیون هنرهای رزیمی و کونگ فو کشور با اشاره به توانمندی های بالای خراسان رضوی در رشته ورزشی کونگ فو اظهار کرد: از نشانه های این توانمندی حضور پرشور و پرقدرت بانوان کونگ فو کار استان در مسابقات کشوری در اصفهان و اخذ جایگاه دوم تیمی در بین استان های کشور است.



حیدریان افزود: دعوت از 5 بانوی کونگ فو کار خراسان رضوی به تیم ملی کشور از دیگر توانمندی های این استان همیشه قهرمان پرور است.



وی با بیان اینکه برنامه های اجرایی خوبی در سال 91 توسط فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو در کشور برگزار شده است، بیان کرد: برگزاری 13 دوره مسابقات سبکی کشوری و 3 دوره مسابقات فدراسیون به صورت کشوری، برگزاری 12 دوره آموزشی داوری و مربیگری کشوری و 13 دوره کلاس استاژ از مهمترین برنامه های فدراسیون در سال جاری بود که تاکنون محقق شده است.