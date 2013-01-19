عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران شهرداری گتوند

محسن شکری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی دارند.

وی با اشاره به تاثیر رسانه ها در پیشبرد کارها و فعالیتها اظهار کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط سالم و سازنده بین مردم و دستگاه ها دارند و لازم است در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.



شکری زاده همچنین به مشکلات شهرداری نیز اشاره کرد و افزود: این شهرداری هم اکنون با مشکلات مالی مواجه شده و حقوق چندین ماه پرسنل به تعویق افتاده است اما از مردم گتوند نیز انتظار همکاری و همراهی در پیشبرد امور را داریم.



شهردار گتوند با تاکید بر مشارکت و همدلی مردم و مسئولان اضافه کرد: تعامل و مشارکت مردم با شهرداری بسیار مهم است و امیدواریم با برنامه هایی که در نظر گرفته ایم بتوانیم با مشارکت مردم و به خصوص افرادی که توان مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی شهرداری را دارند ضمن عملیاتی کردن این پروژه های جدید، از محل ارزش افزوده این طرحها، بخشی از حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.