  1. عناوین کل
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۶

شکری زاده خبرداد:

عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران شهرداری گتوند

عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران شهرداری گتوند

گتوند - خبرگزاری مهر: شهردار گتوند گفت: یکی از مشکلات شهرداری این شهرستان عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران آن است.

محسن شکری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی دارند.

وی با اشاره به تاثیر رسانه ها در پیشبرد کارها و فعالیتها اظهار کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط سالم و سازنده بین مردم و دستگاه ها دارند و لازم است در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.

شکری زاده همچنین به مشکلات شهرداری نیز اشاره کرد و افزود: این شهرداری هم اکنون با مشکلات مالی مواجه شده و حقوق چندین ماه پرسنل به تعویق افتاده است اما از مردم گتوند نیز انتظار همکاری و همراهی در پیشبرد امور را داریم.

شهردار گتوند با تاکید بر مشارکت و همدلی مردم و مسئولان اضافه کرد: تعامل و مشارکت مردم با شهرداری بسیار مهم است و امیدواریم با برنامه هایی که در نظر گرفته ایم بتوانیم با مشارکت مردم و به خصوص افرادی که توان مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی شهرداری را دارند ضمن عملیاتی کردن این پروژه های جدید، از محل ارزش افزوده این طرحها، بخشی از حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.
کد مطلب 1793532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید