گیگز یک فصل دیگر در یونایتد بازی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گیگز که نخستین دیدار خود را در رقابتهای لیگ در سال 1991 انجام داد تنها بازیکنی است که در همه فصل های رقابتهای لیگ برتر به میدان رفته است. با توجه به سن بالای او بسیاری بر این عقیده بودند گیگز آخرین فصل حضور خود در یونایتد را تجربه می کند اما فرگوسن اعلام کرد قرارداد او یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

فرگوسن بعد از پیروزی چهارشنبه شب مقابل وستهام در جام حذفی در گفتگو با شبکه تلویزیونی باشگاه گفت: گیگز یک سال دیگر بازی خواهد کرد. هیچ نشانی از خستگی و ضعف در بازی او وجود ندارد. او هنوز کیفیت لازم دارد و می تواند در بالاترین سطح بازی کند.