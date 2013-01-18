  1. ورزش
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

سرالکس فرگوسن:

گیگز یک فصل دیگر در یونایتد بازی خواهد کرد

گیگز یک فصل دیگر در یونایتد بازی خواهد کرد

سرالکس فرگوسن سرمربی منچستریونایتد اعلام کرد رایان گیگز ستاره 39 ساله این تیم یک فصل دیگر با پیراهن شیاطین سرخ به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیگز که نخستین دیدار خود را در رقابتهای لیگ در سال 1991 انجام داد تنها بازیکنی است که در همه فصل های رقابتهای لیگ برتر به میدان رفته است. با توجه به سن بالای او بسیاری بر این عقیده بودند گیگز آخرین فصل حضور خود در یونایتد را تجربه می کند اما فرگوسن اعلام کرد قرارداد او یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

فرگوسن بعد از پیروزی چهارشنبه شب مقابل وستهام در جام حذفی در گفتگو با شبکه تلویزیونی باشگاه گفت: گیگز یک سال دیگر بازی خواهد کرد. هیچ نشانی از خستگی و ضعف در بازی او وجود ندارد. او هنوز کیفیت لازم دارد و می تواند در بالاترین سطح بازی کند.

کد مطلب 1793538

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها