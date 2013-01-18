به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از داوطلبان در سامانه http://scholarship.msrt.gov.ir از صبح فردا شنبه 30 دی ماه آغاز می شود و به مدت 10روز ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت علوم، تعدادی از افراد واجد شرایط از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، مربیان آموزشی و پژوهشی همچنین کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور برای ادامه تحصیل در خارج از کشور (ترجیحاً به کشورهای روسیه، چین، بلاروس، آمریکای جنوبی، ژاپن و هند) گزینش خواهند شد.

داوطلبان باید ابتدا سامانه اطلاعاتی خود را با شناسة کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند. بدیهی است در صورت نقص در پرونده، درخواست داوطلب بررسی نخواهد شد.

مراکز و دانشگاه‌ها نیز موظفند تا از طریق بالاترین مقام مؤسسه یا مرکز، درخواست شناسه کاربری و رمز عبوربرای معرفی داوطلبان کنند.

پذیرش داوطلبان بر اساس غربالگریهای وزارت علوم صورت خواهد گرفت.