به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری ظهر پنج شنبه در همایش وقف، احسان ماندگار با بیان اینکه وقف سنت حسنه و یادگاری از پیامبر اکرم (ص) است وبا توجه به این موضوع این سنت باید در جای جای جامعه ترویج شود و پیامبر اکرم (ص) به عنوان نخستین واقف بوده‌اند، اظهار داشت: تمام اهل بیت (ع) در زندگی خود موقوفه داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه وجود موقوفه در زندگی تمام اهل بیت اسلام (ع) اهمیت سنت حسنه وقف را نشان می‌دهد، اضافه کرد: وقف مصداق کاملی از باقیات‌الصالحات است و وقف صدقه جاری و باز بودن نامه عمل واقفان در قیام قیامت به شمار می‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان از استان‌های برتر در زمینه احیا و زنده شدن سنت حسنه وقف محسوب می‌شود، بیان داشت: اصفهان جزو چهارمین استان‌های برتر در زمینه موقوفات در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه از یک‌هزار و 100 سال گذشته تاکنون موقوفات بسیاری در سطح استان اصفهان ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر 12 هزار موقوفه، 41 هزار رقبه و 718 امام‌زاده در سطح استان اصفهان وجود دارد و 355 مدرسه در شهر اصفهان موقوفه است و دانش‌آموزان باید با سنت حسنه وقف آشنا شوند.

اژدری با اشاره به اینکه نخستین موقوفه در سطح کشور در استان اصفهان ایجاد شده است و احیا و به روز شدن موقوفات در دستور کار این مجموعه قرار دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات موقوفات اصفهان حاصل یک تلاش شبانه‌روزی در مجموعه اوقاف و امور خیریه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام پرداخت اجاره‌بهای موقوفات استان با استفاده از این سامانه انجام می‌شود، اصافه کرد: در بانک جامع اطلاعات موقوفات استان 700 نیت برای موقوفات ثبت شده است و درآمد موقوفات براساس نیات واقفان در استان هزینه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه درآمد موقوفه‌ها و نذورات مردمی در بقاع متبرکه به جایی نمی‌رود و تمام این اعتبارات برای اجرای فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در این اماکن هزینه می‌شود، تاکید کرد: برخی از افراد علیه اوقاف اظهار نظر می‌کنند که درآمد موقوفات و نذورات مردمی به کجا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این مجموعه شهریه طلاب حوزه علمیه را در برخی از بخش‌ها هزینه می‌کند، افزود: طی دو سال گذشته بیشترین کمک به حوزه علمیه از سوی اوقاف و امور خیریه استان صورت گرفته است و شأن موقوفات شأن ولی فقیه است.

اژدری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی باید در راستای احیا و زنده شدن موقوفات و اجرای فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در امام‌زاده‌ها با این مجموعه مشارکت داشته باشند، گفت: اجرای فعالیت‌های فرهنگی در تمام شهرستان‌ها با اوقاف و امور خیریه است.

وی با تاکید بر اینکه تمام رؤسای ادارات اوقاف و امور خیریه استان که از روحانیون هستند محور‌های انجام فعالیت‌های فرهنگی در استان شده‌اند، اظهار داشت: امروز بقاع متبرکه براساس مطالبات رهبر معظم انقلاب در حال تبدیل شدن به قطب فرهنگی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه از تمام ظرفیت‌های موجود در بقاع متبرکه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی استفاده می‌کنند، اضافه کرد: امام‌زاده‌ها منشأ ورود تشیع به ایران بوده‌اند و حال حاضر تمام درآمد‌های موقوفات برای موارد مشخص شده هزینه می‌شود.

وی بیان داشت: اگر چه تبدیل بقاع متبرکه در استان به قطب فرهنگی رشد بسیاری داشته است اما هنوز در راستای تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی فاصله‌های بسیاری وجود دارد.

اژدری با تاکید بر اینکه درصدد برگزاری کرسی‌های قرآنی در تمام بقاع متبرکه استان هستیم، ادامه داد: با وجود نبود و کمبود اعتبارات و بودجه، انجام فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه اصفهان تعطیل نشده است.

وی با بیان اینکه بصیرت عاشورایی، سوگواره یاس نبوی و آرامش بهاری از جمله برنامه‌های اجرایی در امام‌زاده‌های اصفهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: در سال گذشته هفت هزار نفر و امسال بیش از 200 هزار نفر در سطح استان در مسابقات قرآنی شرکت کرده‌اند.