ایجاد "پنجره واحد خدمت رسانی" توسعه اقتصادی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروزان مهر، شامگاه پنجشنبه در نشستی با مسئولان نهادها، ارگانها و دستگاههای اجرایی تایباد با تاکید بر روان سازی فرآیندها در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات کالا در مناطق مرزی به خصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، اظهار کرد: ایجاد "پنجره واحد خدمت رسانی" برای فعالان اقتصادی این بخش، توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.



استاندار خراسان رضوی افزود: ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی، از اولویت های جدی نظام است.



فروزان مهر گفت: با توجه به اینکه راهبرد ما در تامین امنیت مردم محور است، توانمندسازی مرزنشینان برای تحقق این هدف، از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی بیان کرد: بر اساس اهداف و تکالیف برنامه پنجم توسعه و با توجه به اینکه توانمندسازی و رونق اقتصادی مناطق مجاور مرزها، امنیت پایدار این مناطق را در پی دارد، تحقق این مهم باید با جدیت دنبال شود.



استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، تعریف فعالیت های مشترک دو جانبه و استفاده از ظرفیت و سرمایه های بخش خصوصی، نقش موثری در توسعه اقتصادی مناطق مرزی دارد.



فروزان مهر اظهار کرد: ایجاد مشوق های لازم، مانند ارائه تخفیف های ویژه و تقویت جاذبه های سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، باعث جذب بیشتر سرمایه ها خواهد شد.



وی با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت توسعه مناسبات اقتصادی با کشور افغانستان و همچنین لزوم استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، بر بازگشایی مجدد بازارچه مرزی این منطقه تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی خواستار صدور گذر مرزی برای تردد در گمرک و بازارچه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منظور افزایش فعالیت و رونق بیشتر آن شد.



فروزان مهر با تاکید بر ضرورت استقرار سرمایه گذاری های جدید در منطقه دوغارون بر اساس برنامه های توسعه ای و نقشه‌راه، تصریح کرد: توجه به ویژگی های منطقه ای مبتنی بر اسناد آمایش و توسعه، بی‌شک منجر به اثر بخشی و پایداری سرمایه گذاری ها در این مناطق خواهد شد.



گفتنی است از دو پروژه نیمه تمام مجتمع فرهنگی، هنری و استخر سرپوشیده تایباد بازدید و دستور مقتضی برای تامین اعتبار و تکمیل این پروژه ها را صادر کرد.