لغو دو هفته از مسابقات کورس اسبدوانی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه در مجموعه اسبدوانی آق قلا برگزار شود.

حکیم ایگدری ریس مجموعه سوارکاری گلستان در پیگیری خبرنگار مهر، نامناسب بودن شرایط زمین و لغزنده بودن به دلیل بارندگیهای اخیر را دلیل لغو این دو هفته از مسابقات بیان کرد.

رونمایی از ضریح مطهر یک امامزاده در گرگان

ضریح مطهر امامزاده محسن کریم آباد شهرستان گرگان در مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی رونمایی شد.

حجت الاسلام سیدجواد رئوف سیدنژاد، مدیرکل اوقاف و امورخیریه گلستان در این مراسم با ارائه گزارشی از روند نصب ضریح در امامزاده های استان، گفت: برای ساخت ضریح و داخل و بیرون امامزاده محسن کریم آباد 300 میلیون تومان طی سال های اخیرهزینه شده است.

وی با اشاره به هزینه 55 میلیون تومانی ساخت و نصب ضریح این امامزاده، افزود: این ضریح با کمک خیرین و مردم روستاهای اطراف توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شده است.

نخستین مجمع عمومی شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان



نخستین مجمع عمومی و عادی فوق‌العاده شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان، در اتاق ایران برگزار شد.



در این نشست به منظور تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس، انتخابات انجام شد و سیده فاطمه مقیمی، تیزهوش تابان، صلاح‌ورزی، خانم سلطانی، پورمؤذن، صفا و عابدی به عنوان اعضای اصلی و بدری و عجم به عنوان اعضای علی‌البدل و بهبود و خانم بنی‌ آمریان به عنوان بازرس با کسب اکثریت آرا انتخاب شدند.



گفتنی است با تصویب در مجمع، تطبیق اساس‌نامه شورای مذکور با اساس‌نامه تیپ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برعهده هیأت مدیره قرار گرفت.

توجه ویژه متولیان فرهنگی شهرستان به سبک های زندگی ایرانی ، اسلامی

فرماندار شهرستان آ ق قلا در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان توجه ویژه به سبک زندگی ایرانی اسلامی را از مهمترین دستورکارهای این جلسه عنوان کرد.



حاجی گلدی کر با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب به سبک زندگی ایرانیان گفت: می بایست منویات مقام معظم رهبری در سفر به استان به ویژه در بحث سبک زندگی بیش از پیش مورد توجه همه دستگاهها قرارگیرد.



وی افزود: تهاجم دشمن در حال حاضر بسیار پیچیده شده است و استکبار جهانی با استفاده از ماهواره و فضای مجازی سبک های زندگی ایرانی و اسلامی را نشانه رفته است .



بازبینی 212 پرونده طرح توسعه کشاورزی در آق قلا

212 پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آق قلا مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.

طی نشستی که با حضور حاجی گلدی کر فرماندار شهرستان آق قلا ، سید محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، صادقی رئیس بانک کشاورزی استان و گرزین رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و رحیمی رئیس بانک کشاورزی شعبه آق قلا برگزار شد ، پرونده های کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آق قلا مورد بررسی کارشناسی و بازبینی مجدد قرار گرفت.



در این نشست صمیمی که در محل شعبه بانک کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار گردید 212پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی که در جلسات کارگروه تشکیل شده بود و تاکنون به دلایل مختلفی راکد و تسهیلات خود را دریافت نکرده بودند، پس از بررسی مجدد ، برخی از پرونده ها مورد تصویب نهایی قرار گرفت.