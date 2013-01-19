پیگیری تخصیص اعتبار برای اشتغالزایی در حوزه معدن/ بوانات باید شناسانده شود

داود عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بوانات به خاطر اشتغال بیشتر مردم به کشاورزی و باغداری شهرستانی تک قطبی به حساب می آید که خشکسالی ها صدمات زیادی به مردم این شهرستان وارد می کند.

وی با اشاره به مهاجرت مردم این شهرستان تصریح کرد: تک قطبی بودن و مشکلات موجود در شهرستان موجب مهاجرت افراد به شهرستانهای پیرامون و یا شیراز می شود که برای جلوگیری از این امر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار هستیم.

فرماندار بوانات عنوان کرد: به دنبال آموزش کشاورزان و باغداران و آشنا کردن با وسایل صنعتی هستیم تا بتوان برای کاهش صدمات کشاورزی بوانات را از قالب سنتی به صنعتی تبدیل کنیم.

عسکرپور با اشاره به وجود معادن قوی در بوانات گفت: غار کان گوهر به دلیل کانی‌های قوی و با ارزش معدنی مثل آهن و منگنز از غارهای معروف فارس در بوانات است و آثار با ارزش زمین شناسی و میراث گذشته مربوط به عهد مفرغ در آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: به دنبال کسب اعتبار و برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال در حوزه معدن هستیم تا با کمک مقامات مسئول بتوان از معادن بهره کافی را ببریم.

فرماندار بوانات با اشاره به پیگیریها در راستای رفع نیازهای جوانان گفت: احداث سالن تربیت بدنی برای ورزش جوانان و دنبال کردن احداث استخر کمک به رفع نیازهای فراغتی و ورزشی جوانان شهرستان بوانات می کند.