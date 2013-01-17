دستگیری سارق حساب اینترنتی 30 میلیون ریالی در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تراب نوراللهی اظهار داشت: فردی با مراجعه به پلیس فتای استان و ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر سرقت کارت عابر بانک و انجام سرقتهای اینترنتی از حساب، اعلام داشت کارت عابر بانک وی به سرقت رفته و مبلغ 30 میلیون ریال از طریق دستگاههای ATM و POS و همچنین به روش اینترنتی از حسابش به سرقت رفته است.

وی ادامه داد: در پی شکایت این شهروند مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ 30 میلیون ریال از حساب بانکی وی از طریق اینترنت، کارشناسان پلیس فتا غرب استان تهران،با آغاز تحقیقات، موضوع دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند که در این راستا مراتب از طریق اداره مبارزه با جرائم سایبری این پلیس مورد پیگیری تخصصی قرار گرفته و با استعلامات انجام شده و بررسیهای فنی بعمل آمده در نهایت متهم مورد شناسائی قرار گرفته و مشخص شد متهم پسر عموی همسر شاکی می باشد که با هماهنگی قضائی نسبت به احضار و جلب وی اقدام و در روز دوازدهم دی ماه در یک اقدام پلیسی متهم ساکن اندیشه دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل شد.

این مسئول گفت: در بررسی انجام شده متهم ابتدا منکر هر گونه سرقت شده و از بیان حقایق طفره رفته لکن با رویت شواهد و مستندات علمی و تصویری در نهایت به بزه انتسابی معترف و اعلام داشته کارت را از منزل شاکی سرقت کرده و با کمک دوستان خود نسبت به برداشت وجوه و انجام خرید اقدام و همچنین باتوجه به محدودیتهای برداشت از طریق دستگاههای خودپرداز بناچار از طریق اینترنت نسبت به انتقال وجه به حساب دوستان خود اقدام و از آن طریق وجوه سرقتی را برداشت کرده است، در این راستا با هماهنگی قضائی متهم به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات ، پرونده بهمراه متهم به مراجع قضائی ذیربط ارسال و متهم با صدور قرار وثیقه به مبلغ 100 میلیون ریال روانه زندان شد.

دستگیری 3 سارق ساختمان نیمه کاره با کشف 15 فقره سرقت در رباط کریم

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم غرب استان تهران اظهار داشت: با وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند در شهرستان ریاط کریم، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارکنان پلیس آگاهی قرار گرفت، با انجام تحقیقات پلیسی و اقدامات اطلاعاتی سه نفر در این خصوص شناسایی و دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.

سرهنگ حسن آبادی عنوان کرد: متهمان در بازجویی های انجام شده به 11 فقره سرقت از مصالح و تجهیزات ساختمانهای نیمه کاره پروژه مسکن مهر شهر پرند و چهار فقره سرقت کابلهای حاشیه فرودگاه امام خمینی(ره) اعتراف و در این خصوص دو مالخر نیز دستگیر که همگی با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

دستگیری سارقان حرفه ای خودرو و کشف 25 فقره سرقت در غرب استان تهران

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: در پی گزارش های واصله مردمی از فعالیت سارق حرفه ای در منطقه ای از شهریار بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری 11 مرکزی شهریار قرار گرفت که با تلاش ماموران انتظامی کلانتری 11 مرکزی دو سارق حرفه ای خودرو در یکی از خیابانهای شهریار دستگیر شده و دو دستگاه خودروی پراید هاچ مسروقه نیز توقیف شد.

سرهنگ منصور خدادادی افزود: با وصول پرونده به پلیس آگاهی استان، با هماهنگی بازپرسی شعبه اول دادسرای شهریار متهمان جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند، دو سارق دستگیر شده در بازجوئیهای پلیس به 25 فقره سرقت خودروی پراید در شهریار، اندیشه، ملارد و فردیس با همدستی افرادی دیگر اعتراف کرده واذعان داشتند: پس از سرقت و اوراق کردن خودروها، آنها را به صورت بلاصاحب در مناطق شهریار و شهرکهای اطراف رها می کردند.

این مسئول گفت: با شناسائی مالخران با هماهنگی مقام قضائی و اخذ نیابت قضائی و راهنمائی متهم، دو مالخر اموال مسروقه در شهرستان اسلامشهر دستگیر و مقدار قابل توجهی قطعات از جمله "رادیاتور، سیلندر، میل لنگ، روکش درب خودرو، شاتون، سیم کشی پراید" کشف ومالخران به پلیس آگاهی منتقل شدند، تاکنون 20 نفر از مالباختگان جهت طرح شکایت و معرفی به دادسرا در پلیس آگاهی استان حضور پیدا کردند.

برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب در سطح شهرستان قدس

فرمانده انتظامی شهرستان قدس غرب استان تهران اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه با تعامل و همکاری سازمانها، ادارات دولتی و غیر دولتی نمایشگاه عفاف و حجاب درسطح شهرستان برپا شد که در این نمایشگاه ها آخرین الگوهای حجاب اسلامی و برخی آسیب ها و تهدیدات و معضلات اجتماعی با بهره گیری از پلات های نمایشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.ق

سرهنگ کرم محمدی ادامه داد: این فرماندهی سعی کرده در سه بخش اعتیاد، علائم شیطان پرستی و آسیب های اجتماعی در این نمایشگاه شرکت کند چراکه حضور در نمایشگاه، گامی بزرگ در اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مشارکت مردم در تامین نظم وامنیت است، بدنبال این موضوع، نوجوانان و جوانان از غرفه نیروی انتظامی استقبال خوبی کردند و سعی شده در این غرفه برای بازدید کنندگان مشاوره، آموزش و آگاهسازی در راستای پیشگری و کاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرد و توزیع بسته های آموزشی، برگزاری مسابقات دانستنیهای انتظامی و ... از برنامه های جانبی این فرماندهی است.

اقدام به موقع پلیس اسلامشهر سارق منزل را غافلگیر کرد

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر غرب استان تهران اظهار داشت: ماموران کلانتری 11 مرکزی درحال گشت زنی در حوزه استحفاظی بودند که مردی میانسال با حالتی سراسیمه به آنان مراجعه کرده و از حضور یک سارق در منزل خود خبر داد، در این رابطه ماموران کلانتری بدون فوت وقت وارد عمل شده و با راهنمایی مرد شاکی، سارق را حین سرقت لوازم منزل دستگیر کردند.

سرهنگ حمدالله نورائی افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری، در تحقیقات بعمل آمده به سه فقره سرقت منزل اعتراف کرد و طی بازرسی از وسایل همراه وی، تعدادی لوازم و تجهیزات منزل کشف و ضبط شد، در رابطه با شیوه سرقت سارق نیز بنابر اعتراف متهم، با شناسایی منازل کم رفت و آمد و کنترل زمان تردد به این منازل و همچنین بررسی راه های نفوذ به آن در موقعیت مناسب و با اطمینان از خالی بودن منزل اقدام به سرقت می کرده است.