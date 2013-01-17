تبیین اقتصاد مقاومتی مأموریت امروز بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین سلامی پنج شنبه در جلسه رؤسای کانون‌های بسیج جامعه پزشکی استان سمنان که در دفتر ریاست بیمارستان فاطمیه برگزار شد، با بیان اینکه باید جهت شکل‌گیری بسیج ده‌ها میلیونی در اقشار مختلف با توجه به شرایط صنفی و قشری برنامه‌ریزی کرد،‌ افزود: مدیریت بسیج به افراد صاحب نظر و نخبه در هر قشری سپرده می‌شود.

وی تصریح کرد: در بسیج جامعه پزشکی ظرفیت‌های وجود دارد که از طریق این ظرفیت‌ها می‌توانیم زمینه خدمات‌رسانی به افراد محروم جامعه را فراهم کنیم از جمله اعزام اکیپ بهداشتی درمانی به مناطق محروم استان است که این خود یکی از اهداف بسیج است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان خاطرنشان کرد: در جایی که بسیج حضور دارد هدفش باید در راستای سالم‌سازی آن محیط باشد و این امر باید مورد توجه مسئولان بسیجی در قشر پزشکی باشد.

سلامی گفت: بسیج تبیین گفتمان ولایت و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در جامعه است هر جا بسیج حضور دارد باید معروفات احیاء و منکر وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان گفت:‌ امروز یکی از مأموریت‌های بسیج موضوع اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید خاصی داشته‌اند و بسیجیان می‌توانند با بصیرت‌افزایی و روشنگری در بین جامعه خود این موضوع را بهتر تبیین کنید.