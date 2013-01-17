به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه گرمسار در کلاس عقیدتی با موضوع "ویژگیهای مومنان واقعی"، گفت: خداوند روح و روان مومنان را آزمایش می‌کند و آرامش از امدادهای خداوند به مومنان است.

حجت‌الاسلام مهدی ولیخانی بیان کرد: انسان‌ها بویژه مومنان در طول زندگی در گردابهای گوناگون گرفتار می‌شوند و در آنها اضطراب و دودلی به وجود می‌آید.

وی افزود: خداوند یاور و پشتیبان مومنان است و تنها چیزی که آنان را از اضطراب بیرون می‌آورد آرامشی است که از جانب خداوند بر قلب مومنان راستین نازل می‌شود.

ششمین جلسه شایستگی پاسداری استان سمنان برگزار شد

کارشناس مسائل دینی سپاه استان سمنان در ششمین جلسه شایستگی پاسداری که در سالن جلسات سپاه استان برگزار شد، گفت: عبودیت و عبادت واقعی آن است که انسان در برابر پروردگار احساس خواری و کوچکی کند.

حجت‌الاسلام علی فرضی اظهار داشت: اینکه انسان هر آنچه اتفاق می ‌افتد چه به کام او باشد یا نباشد، همه را بر اساس خواست و مشیت الهی بداند نیز از دیگر ویژگی‌های عبودیت و بندگی واقعی است.

وی افزود: عبد و بنده حقیقی خدا بودن باعث می‌شود کلام انسان همانند کلام پیامبر اعظم(ص) که از اعماق قلب ایشان صادر می‌شد در دل انسانها تأثیر بگذارد.

کارشناس مسائل دینی سپاه استان سمنان با تأکید بر انجام اوامر و نواهی الهی بیان داشت: هیچ چیزی ما را به خدا نزدیک نمی کند مگر انجام فرائض و ترک محرمات اعم از فعل یا ترک آن.

گردهمایی خواهران بسیجی میامی برگزار شد

کارشناس مذهبی شهرستان میامی در گردهمایی خواهران بسیجی پایگاه فاطمه الزهرا(س) این شهرستان گفت: بهشت بهشت و جهنم نتیجه اعمال و رفتار انسان در دنیا است.

فاطمه مزیدی اظهار داشت: محاسبه نفس یکی از واجب‌ترین امور در مسیر سیر الی الله و ترک گناه و معصیت است.

وی افزودک محاسبه نفس از اموری است که در آیات و روایات به آن تاکید شده است و بزرگان دین نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشتند.

کارشناس مذهبی میامی یادآور شد: با توجه به اینکه اعمال و حرکات مثبت و منفی ما ضبط می‌شود و به پیامبر و ائمه(علیهم السلام) ارائه می‌شود و این مطلب لزوم محاسبه نفس را بر ما بیشتر آشکار می‌کند.

مزیدی تصریح کرد: از نظر عقلی هم ثابت شده که بهشت و جهنم انسان نتیجه همین اعمالی است که انجام می‌دهد و در روز قیامت بر او عرضه می‌شود.

برگزاری جلسه حلقه صالحین شهید لاجوردی سازمان زندان‌های شاهرود

فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شاهرود در جلسه حلقه صالحین پایگاه مقاومت شهید لاجوردی سازمان زندان‌های شاهرود که با حضور اعضا در پایگاه زندان برگزار شد، گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ کشور را به سمت استفاده از کالاهای داخلی معطوف کنیم.

سرهنگ پاسدار محمود نعیم‌آبادی با بیان موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به این دلیل است که دشمنان تلاش می‌کنند از راه تحریم‌ها و فشار اقتصادی نظام و مردم را زیر فشار قرار دهند.

وی افزود: چند سال اخیر دشمنان این انقلاب با تغییر روش روبه جنگ اقتصادی آورده‌اند و تلاش دارند با اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم‌های فلج کننده کشورمان را مهار کنند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شاهرود خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ مصرفی جامعه را اصلاح کنیم و صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را در دستور زندگی و جامعه خود قرار دهیم.

طرح "بدو ورود یاران" در شاهرود و بسطام اجرا شد

مسئول بسیج فرهنگیان شاهرود گفت: آموزش مرحله نخست طرح "بدو ورود یاران" بسیج فرهنگیان شاهرود و بسطام برگزار شد.

وی افزود: آموزش مقدماتی مرحله اول بسیج با حضور بیش از 170 نفر از فرهنگیان خواهر و برادر بسیجی شاهرود و بسطام در کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد.

عبدالحسین شعبانعلی خاطرنشان کرد: در این آموزش که به مدت دو روز برگزار شد فرهنگیان بسیجی شرکت کننده در کلاس‌های آشنایی با بسیج، ولایت فقیه، مسائل روز، اخلاق، تربیت اسلامی، تبیین جایگاه خانواده در اسلام و عقاید شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این دوره برای فرهنگیان بسیجی جذب جدید برگزار شد، اظهار داشت: این 170 نفر تازه عضو بسیج شده اند و با برگزاری این دوره و دریافت گواهینامه به عضویت عادی بسیج فرهنگیان درآمده و برای حضور در حلقه های صالحین و طی دوره های مختلف آماده می شوند.

میامی رتبه اول اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی را کسب کرد

جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: میامی رتبه اول اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی را کسب کرد.

اسحاق هراسانیان در جمع اعضای ستاد کاروان‌های راهیان نور اظهارداشت: سپاه ناحیه میامی تعامل خوبی را با آموزش وپرورش دارد.

وی افزود: سپاه ناحیه میامی و بسیج دانش‌آموزی با مدیریت خوب توانستند در اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی دختران با اداره آموزش و پرورش شهرستان تعامل و هماهنگی خوبی را برقرار کنند.

جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی پسران که در 13 بهمن ماه اعزام می‌شوند در مرحله ثبت‌نام هم شهرستان میامی توانست با جذب 60نفر بیشتر از سهمیه ابلاغی از نواحی موفق ما باشد.

وی یادآور شد: 220نفر از دانش‌آموزان شهرستان میامی و مناطق بیارجمند، کالپوش و فرومد در 13 بهمن ماه به مدت سه روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

گردهمایی حلقه‌های صالحین شهید فیاض‌بخش شاهرود برگزار شد

کارشناس سیاسی سپاه شاهرود در گردهمایی حلقه‌های صالحین پایگاه بسیج شهید فیاض‌بخش اداره بهزیستی حوزه مقاومت الحدید شاهرود که در این اداره برگزار شد، گفت: استکبار در حال تغییر دادن فرهنگ و عقاید کشورهای منطقه است.

ابوالفضل دربانیان گفت: دشمنان اسلام در تلاش هستند تا فرهنگ اسلامی را در کشورهای همسایه و مسلمان ما از بین ببرند و فرهنگ غربی را جایگزین و از این راه بر فرهنگ ما نیز تاثیر بگذارند.

وی با نمایش تصاویری مستند از عمق فجایع در فلوجه عراق و افغانستان افزود: ابتذال رو به تزاید در کشور افغانستان و حکایت از تهاجم فرهنگی توسط غرب در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی است و هدف غرب تغییر و تبدیل ماهیت و هویت کشورهای مذکور است.

کارشناس سیاسی سپاه شاهرود تاکید کرد: باید هوشیار بود و شرایط را به درستی تحلیل و موضع مناسب اتخاذ کرد و تلاش کرد در برابر این توطئه‌ها مقابله صحیح انجام داد.

گردهمایی حلقه‌های صالحین حوزه مقاومت الحدید شاهرود برگزار شد

مسئول تربیت آموزش بسیج الهادی شاهرود در گردهمایی فرماندهان و سرگروه‌های حلقه صالحین حوزه الهادی شاهرود که در سالن جلسات این حوزه برگزار شد، گفت: دشمن می‌خواهد با جنگ اقتصادی روند توسعه اقتصادی و علمی کشورما را کُند کند تا بتواند ما را کنترل کند.

حجت‌الاسلام سیدحسین موسویان در سخنانی با اشاره به تاریخچه تحریم‌های استکبار علیه ایران اظهار داشت: با اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا دستور بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر و از ارسال قطعات یدکی و تجهیزات نظامی به ایران و خرید نفت جلوگیری کرد.

وی افزود: بعد از این تحریم‌ها که نخستین تحریم بود استکبار به سرکردگی آمریکا به هر دلیلی کشور ما را تحریم کرده و محدودیت‌های مختلفی را برای ما اعمال کردند.

برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزان پسر گرمسار

مسئول بسیج دانش‌آموزی حوزه روح الله گرمسار با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزان پسر این شهرستان گفت: راهیان نور از بهترین برنامه‌های فرهنگی است که در نسل امروز جامعه تأثیرساز است.

محسن شادلویی گفت: اعزام دانش‌آموزان این حوزه به اردوهای راهیان نور در سه مرحله در فاصله زمانی چهارم تا 16 بهمن ماه و هر مرحله به مدت چهار روز انجام می‌شود.

وی افزود: راهیان نور سبب بیشتر شدن انگیزه دانش‌آموزان برای حفظ دستاوردهای انقلاب می‌شود.

مسئول بسیج دانش آموزی حوزه روح‌الله گرمسار گفت: هدف از برگزاری راهیان نور آشنایی دانش‌آموزان با مناطق عملیاتی جنوب کشور و آشنایی آنان با راه و هدف شهدا و همچنین ارتقای بصیرت دانش‌آموزان از توطئه‌های دشمن و حفظ دستاوردهای انقلاب است.