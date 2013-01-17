نحوه رسیدگی به جرایم انتخاباتی/ آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای بعد ازظهر پنجشبه در حاشیه مراسم تودیع دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضاییه با هر نوع فساد بخصوص فساد اقتصادی و فساد سازمان یافته مقابله جدی دارد، رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی و اختلاسهای دیگر جدیت دستگاه قضایی را در این خصوص نشان می دهد.

تفاوت بدهکاران بانکی با مفسدان اقتصادی

وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی از نظر قوه قضاییه در یک ردیف نیستند، یادآور شد: برخی طبق ضوابط تسهیلاتی از بانکها گرفته اند اما به دلایلی به مشکل برخورده و قادر به پرداخت دیون خود نیستند، بنابراین دستگاه قضایی این افراد را مجرم و مفسد نمی شناسد چرا که آنها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و باید حمایت شوند.

وی با اشاره به قانون 29 قانون بودجه در حمایت از اینگونه افرادمتذکر شد: فارغ از اینکه قوه قضاییه مصمم به مبارزه با فساد اقتصادی است معتقد هستیم فعالان سالم اقتصادی نیز باید حمایت شوند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در مقابل این افراد، یک عده متمکن هم وامهای کلان به نام سرمایه گذاری در جهت تولید گرفته اند اما با این وامها زمین خریداری کرده اند تصریح کرد: اینگونه افراد دو ضربه به اقتصاد کشور زده اند و علاوه بر این وام خود را در حالیکه تمکن مالی دارند پس نمی دهند.

وی برخورد با این افراد را به دو صورت عنوان کرد و یادآور شد: در وهله اول از این افراد دعوت کرده ایم دیون خود را بپردازند و در صورتی که در زمان تعیین شده بدهی خود را پرداخت نکنند دستگاه قضایی به شدت و به شکل قانونی برخورد خواهد کرد.

رسیدگی به جرم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت

دادستان کل کشور همچنین در خصوص انتخاباتی شدن فضای کشور یکی از وظایف قوه قضاییه را که در قانون هم پیش بینی شده پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و متذکر شد: براساس این قانون دستگاه قضایی نیز در صحت برگزاری انتخابات سالم ، با نشاط و با حضور حداکثری مردم تلاش می کند.

وی با تأکید بر اینکه این دستگاه با افرادی که از روی نیت اقدامات مجرمانه داشته باشند برخورد خواهد کرد افزود: قانون به صورت روشن وظایف همه نامزدها ، دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران انتخابات را مشخص کرده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر اقدامی برخلاف قانون را قبل از انجام متوجه شویم تذکر داده خواهد شد یادآور شد: در صورت وقوع جرم انتخاباتی و احراز آن تأکید شده که به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شود .

به گفته وی طی روزهای منتهی به انتخابات تلاش می شود با هماهنگی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فضای جامعه سالم نگه داشته شود و اگر کسانی بخواهند این فضا را مخدوش کنند قوه قضاییه به سهم خود برخورد و فضا را سالم نگه خواهد داشت .

مرخصی جوانفکر و فائزه هاشمی

وی همچنین با رد مرخصی مشروط جوانفکر و فائزه هاشمی گفت: افرادی که محکوم می شوند با شرایطی که سازمان زندانها تعریف و ضوابطی که مشخص کرده به مرخصی می روند، البته ضوابط متعدد است .

وی افزود: هر نوع جرمی باشد و در ضوابط قانونی قرار گیرد، برای هر فردی که در زندان باشد قابل اجراست اما اگر ضابطه نداشته و قانونی نباشد جرمها نیز فرقی نمی کند و از مرخصی برخوردار نیست .

تکذیب آزادی شهرام جزایری

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با تکذیب آزادی شهرام جزایری یادآور شد: هیچ مرجع قضایی نسبت به آزادی شهرام جزایری حکمی نداده است.

عدم صلاحیت موسوی و کروبی

وی همچنین در اظهار نظر در مورد صلاحیت حضور مجدد کروبی و موسوی در انتخابات گفت: در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت افراد، محکومیت قضایی ارتباطی ندارد و هر کسی که مرجع ذیصلاح تشخیص دهد که صلاحیت او احراز نشده چه پرونده قضایی داشته باشد و چه نداشته باشد موردتأیید قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در واقع الزام محکومیت قضایی دلیلی برای صلاحیت و یا عدم صلاحیت افراد نیست، یادآور شد: این افراد که شما اسم بردید چون افرادی هستند که به نظام و مردم ظلم کردند و مرتکب خلافهای بزرگ شدند اگر چنانچه توبه و جبران نکنند من نمی دانم مرجع صلاحیت درباره این افراد چه تصمیمی می گیرد. اگر از من بپرسند اینها صلاحیت ندارند.

آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی افزود: هنوز پرونده وی در دادگاه رسیدگی نشده و تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام نتیجه باید از اعلام نظر در این زمینه خودداری شود.

برخورد با اراذل و اوباش خواست مردم است

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود برخورد با اراذل و اوباش را خواست مردم و عمل به قانون دانست و تأکید کرد: با افرادی که امنیت اجتماعی و فضای جامعه را مخدوش کنند به شدت برخورد می شود.

وی گفت: البته برخورد با این افراد با همکاری نیروی انتظامی و با توجه به سوابق ، نوع جرم ارتکابی و وجود و یا عدم وجود شاکی خصوصی صورت می گیرد.