برترین بانوان صحرانورد بجنورد معرفی شدند

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت های دو صحرانوری بانوان بجنورد، انتخابی تیم شهرستان ، برای اعزام به مسابقات قهرمانی خراسان شمالی، عصر پنج شنبه در محل شهربازی این شهر برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات که عصر پنجشنبه به پایان رسید 18 دونده از شهرستان بجنورد در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مسیر سه کیلومتری شهربازی را دویدند.

البرزی اظهار داشت: در پایان این مسابقات در رده سنی نوجوانان نیلوفر نقدی، در رده سنی جوانان طاهره امامی و در رده سنی بزرگسالان نیز سارا دهگاهی به مقام قهرمانی رسیدند.

به گفته وی رقابت های دوی سرعت و مواد پرتابی ساعت 12 جمعه 29 دی ماه(فردا) در محل پیست دو و میدانی ورزشگاه تختی برگزار می شود.

البرزی اضافه کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در این مسابقات تا پیش از زمان شروع مسابقه، خود را به محل مذکور برسانند و ثبت نام کنند.

این مسئول اظهار داشت: پس از برگزاری رقابت های انتخابی در شهرستان های مختلف خراسان شمالی، مسابقات قهرمانی بانوان استان در مواد مختلف دو و میدانی در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نیز تیم دو صحرانوردی بانوان خراسان شمالی متشکل از هشت ورزشکار در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام شد و در این رقابت ها نتایج قابل قبولی را کسب کرد.