مازندران از استانهای پیشرو در ورزش باستانی و زورخانه ای کشور است

نورالله هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در دوره گذشته این مسابقات قهرمان شده و از امیدهای کسب تکرار مقام قهرمانی است.



وی افزود: با هماهنگی های انجام شده مقرر شد تا قهرمان مسابقات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور به یکی از تورنمنت های بین المللی و یا مسابقات معتبر نیروهای مسلح اعزام شود.



نایب رئیس ورزش باستانی و کشتی پهلوانی بسیج کشور، سطح برگزاری مسابقات ورزش های باستانی و هنرهای فردی زورخانه ای قهرمانی مازندران در شهرستان آمل را قابل قبول و در سطح مسابقات قهرمانی کشور دانست.

وی اضافه کرد: مازندران از استانهای پیشرو در ورزش باستانی و زورخانه ای در کشور است.

نایب رئیس ورزش باستانی و کشتی پهلوانی بسیج کشور، از اعلام آمادگی 15 استان کشور برای شرکت در مسابقات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور به میزبانی تهران خبر داد.



هدایتی گفت: این مسابقات نیمه اول بهمن ماه در دو رشته کشتی پهلوانی و هنرهای فردی در رده سنی جوانان برگزار می شود.



وی افزود: در رشته کشتی پهلوانی مسابقات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در پنج وزن 50 تا 60 کیلوگرم، 60 تا 70 کیلوگرم، 70 تا 80 کیلوگرم، 80 تا 90 کیلوگرم و +90 کیلوگرم برگزار می شود.



نایب رئیس ورزش باستانی وکشتی پهلوانی بسیج کشور ادامه داد: در رشته هنرهای فردی این مسابقات، باستانی کاران در رشته های میل بازی، کباده، سنگ، چرخ چمنی، چرخ تیز و میل گیری سنگین با هم رقابت می کنند.