20 هزار پرونده قضایی در شورای حل اختلاف مازندران منجر به سازش شد

عبدالرضا محبتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان 141 هزار و 111 فقره بوده است.

وی افزود: دراین مدت 143 هزار و 871 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شده و از مجموع پرونده های رسیدگی شده در این مدت 20 هزار و 384 فقره منجر به صلح و سازش و 108 هزار و 492 فقره منجر به صدور حکم شد.



رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران از ارتقا کیفی خدمات قضایی پس از طرح ساماندهی شوراهای حل اختلاف در استان خبر داد.



وی گفت: تعداد 596 شعبه شورای حل اختلاف در استان وجود دارد که از این تعداد 258 شعبه شورای حل اختلاف شهری، 9 شعبه شورای حل اختلاف تخصصی و 329 شعبه شورای حل اختلاف روستایی است.

محبتی بیان داشت: در بخش آموزش با کمک معاونت آموزش دادگستری کل مازندران، تعداد 16 دوره آموزشی در 9 حوزه قضایی با حضور 605 نفر از اعضای شورای حل اختلاف استان برگزار شد.



رئیس شورای حل اختلاف مازندران، مجموع وارده سال گذشته را 203 هزارو 841 فقره عنوان کرد و گفت: در این مدت تعداد 206 هزارو 383 فقره پرونده مختومه و 35 هزارو 524 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد.



وی با اشاره به آزمون قضات ویژه شورای حل اختلاف گفت: مازندران با 17 نفر قبولی اصلی و 20 نفر ذخیره و در مجموع با کسب 10 درصد از مجموه قبول شدگان سراسر کشور پس از استان تهران در مقام دوم قرار گرفت.



محبتی با تاکید بر ایجاد انگیزه در قضات شورای حل اختلاف گفت: 146 نفر از همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف استان مشغول به فعالیت بوده که با جذب قضات ویژه شورا امید است مشکلات فعلی برطرف شود.



معاون قضایی دادگستری مازندران، بر تعیین تکلیف کارکنان اداری شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: با پیگیری های به عمل آمده مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی، قرار است در بهمن ماه سالجاری بیمه کارکنان شورای حل اختلاف در صحن علنی مجلس مطرح شود.







