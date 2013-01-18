دولت واگن سازی را حمایت کند/ افزایش هزینه های انرژی عامل ضرر واگن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عاشوری شامگاه پنجشنبه در دومین نشست شناسایی فرصت ها و چالش های صنعت ریلی در ساختمان کسب و کار استان مرکزی افزود: افزایش هزینه های حوزه انرژی فشار مضاعفی را بر تولیدات ریلی وارد کرده که انتظار می رود دولت هرچه سریعتر با عملیاتی کردن بسته های حمایتی پشتیبانی از این صنعت را کامل کند.

وی با تاکید بر اینکه باید از واردات واگن از کشورهای خارجی در حالی که توان تولید داخل وجود دارد پرهیز شود، تصریح کرد: شرکت واگن سازی پارس در اراک و صنایع وابسته به آن توان تولید انواع واگن های باری، مسافری و مترو را دارند اما دولت باید جلوی واردات این واگنها را برای جلوگیری از ضرردهی واگن سازی بگیرد.

عاشوری ادامه داد: واگن پارس اراک با موفقیت تمام توانسته است دو هزار دستگاه انواع واگن مسافری، باری و دیگر محصولات ریلی را با ارزشی بالا به پنج کشور چین، سودان، کوبا، بنگلادش و سوریه صادرکند.

مسئولین و صنعتگران راه حلی برای مشکلات و چالش های پیش رو بگذارند

وی افزود: یکی از شرکت های کلیدی در زنجیره تعمیرات اساسی خودروهای ریلی شرکت "احیا صنعت" است که از واحدهای تولیدی تابعه واگن پارس اراک محسوب می شود و با در اختیار داشتن امکانات کارگاهی لازم، نسبت به تعمیر و نگهداری انواع واگن های باری، مسافری و لکوموتیو اقدام می کند و ظرفیت های آن سبب شده بسیاری از وابستگی ها در حوزه تعمیر به خارج از کشور قطع شود.

عاشوری گفت: متخصصین و محققان جوان شرکت واگن پارس توانستند با وجود تحریم ها از سوی کشورهای پیشرفته در حوزه انتقال تکنولوژی، اقدام به طراحی و تولید محصولات جدید کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات و چالش هایی که بر سر راه صنایع استان به خصوص صنعت ریلی است فقط نبود بودجه نیست در این باره گفت: مسئولین مشکلات صنایع ریلی را با همه جوانب در نظر بگیرند به دلیل اینکه در تولید هم عرضه هست، هم تقاضا و هم قیمت پس مسئولان و صنعتگران باید با در نظر گرفتن همه موارد راه حلی برای مشکلات و چالش ها پیش رو بگذارند.

انعقاد قردادهای سنگین باعث عقب افتادن صنعت ریلی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در خصوص مشکلات صنعت ریلی افزود: قردادهای سنگینی که در استان مرکزی منعقد شد باعث عقب افتادن این صنعت شد.

حامد یحیی اظهار داشت: برگزاری جلسات متعدد باعث می شود بیشتر به مشکلات صنایع پرداخته شود و در آن از مشکلاتی که پیش روی صنعتگران است صحبت شود و شاید از مشکلات و چالش صنایع استان کاسته شود.

وی از فعالیت 130 صنعت ریلی در سطح کشور خبر داد و گفت: قطعا استمرار موفقیت های پی در پی در این صنعت نیازمند این است که نمایندگان، مسئولان و صنعتگران استان دست در دست هم دهند و مشکلاتی که پیش روی صنعت ریلی است را ریشه کن کنند.

در حاشیه این مراسم حاضرین از نمایشگاه صنایع ریلی دیدن کردند.