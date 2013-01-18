حرم اهل بیت(ع) نیازمند مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً در دنیا با توجه به مقتضیات و خصوصیات هر شهر، شاخصه‌ها و اندازه‌هاى مختلفى برای تعیین استانداردها و سرانه‌هاى شهرى وجود دارد که مستلزم موقعیت محلى آن شهر مى‌باشد اما تاکنون تعریف جامع، قانونی و مشخصی از شهرسازی و مدیریت شهری به شیوه اصولی در ایران نشده است.



در شهرسازی نوین و شیوه‌های موفق مدیریت شهری، شهروندان مشارکت فعال و مداخله مستقیم دارند به عنوان مثال طرح " ان بی ان" ده سال است که در زمینه مدیریت شهری در شهر "روچستر" نیویورک اجرا می‌شود و در آن مردم همگام با دولت در تمامی تصمیم گیری‌های مربوط مشارکت می‌کنند.



در این روش هرکس سعی دارد در تمام اقدامات سازنده در زمینه بهبود وضعیت زندگی و ساماندهی محل سکونت خود مشارکت کند که این سیاست تاکنون بازدهی بسیار خوبی داشته است.



در ایران نیز باید از سطح بالای برنامه ریزی شروع کرد و در این میان مسئولان شهری باید آفرینشگر فرصت‌هایی ارزنده برای رفاه و آسایش مردم باشند.



بخش مهمی از مسئولیت شهر در کشور ما بر عهده شهرداری‌هاست تا با نظارت بر عملکرد مهندسان و معماران و نحوه ساخت و سازها، برگزاری همایش‌ها و ارائه راهکارها، ساخت و ساز در شهر را مدیریت کنند که این امر مستلزم طرحی جامع و کامل است که همه جوانب را با حفاظت از محیط کالبدی شهر در نظر گیرد.



شهرداری‌ها می‌توانند در بهبود بهره وری و استاندارد‌های زندگی شهری، آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها که مشوق سرمایه گذاران برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار است نقش مهمی را ایفا کنند که این امر بر امنیت، سلامت و رفاه اجتماعی مردم شهر تاثیر قابل توجهی دارد.



وظایف کنونی مدیریت شهری صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و این گونه مسائل نمی‌شود، بلکه در مدیریت شهری موفق فعالیت‌ها در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند و جهت دهی فعالیت‌های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به خصوص شهرداری‌ها به شمار می‌رود.



مدیریت شهری موفق از صرف زمان و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند



مدیران شهری در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسئول هستند و اگر به وظایف خود درست عمل نمایند تضمین کننده کاهش فساد و طبقه بندی نشدن جامعه هستند .



مدیریت شهری موفق از صرف زمان و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند اما تنها سه دانشگاه علوم و تحقیقات، علامه طباطبایی و تهران و موسسه آموزش عالی نور طوبی تهران و مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری، در ایران آموزش مدیریت شهری را ارائه می‌کنند و در این خصوص فعالیت دارند.



در مورد طراحی شهری و ساخت و ساز به شیوه اصولی با "علیرضا خاکی" مدیر برنامه ریزی معاونت شهرداری قم گفتگو شد؛



مهر: پروژه‌های جدید در شهر قم، طراحی شهری دارند و تا 10 سال آینده محدوده شهر قم تغییر نمی‌کند. آیا برای طراحی و زیبا سازی محیط شهری برنامه‌ای دارید؟



خاکی: پروژه‌های جدید مانند حرم تا جمکران و فاز 4 و 5 عمار یاسر طراحی شهری دارند.



هم اکنون بیش از یکصد تقاطع غیر هم سطح در "طرح تفصیلی شهر قم" پیش بینی شده که به فراخور افزایش جمعیت و نیاز جامعه، ایجاد می‌شود که ساخت برخی شاید تا 50 سال آینده نیاز نشود.



در این طرح آمده که در میادینی که احتمال ایجاد تقاطع غیرهم سطح وجود دارد، سطح سبز ایجاد و الگوی پیاده‌روسازی خیابان‌ها اصلاح شود.



در طرح تفصیلی جدید، طرحی برای شبکه معابر تهیه شده که در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی است عرض معابر، سیما و منظر شهری و کیفیت کارها در این طرح آمده و تغییر اساسی در شهر نداریم و اگر این طرح در شورای ترافیک مصوب شود وارد عمل برای طراحی شهری می شویم.



چرا پردیسان ابتدا ساخته شد، سپس زیرساخت‌های آن شکل گرفت؟



پردیسان تازه به شهرداری واگذار شده طراحی آن با سازمان مسکن و شهرسازی بوده و با ایجاد شهرداری برای آن زیرساخت‌ها هم شکل می‌گیرد.



چرا شهر قم از هر طرف گسترش پیدا می کند؟



در طرح جامع شهر قم، مصوب شد که تا 10 سال آینده در گستره شهر افزایش محدوده نداشته باشیم بلکه خدمات را در مناطق پخش می کنیم.



چرا آپارتمان سازی در قم به صورت گسترده انجام می شود و اگر مسکن مهر هم در دو سه طبقه به صورت مجتمعی ساخته می‌شد بهتر نبود؟



این مساله از بحث‌های چالشی کلان شهرسازی است و این ایده هست که چرا مسکن مهر به جای عمودی، افقی نمی‌رود اما تا حدی شهر را نباید گسترش داد زیرا خدمات رسانی سخت تر می‌شود بلکه باید الگوی شهر را عوض کرد.



هم اکنون آتش نشانی قم، برای ساختمان‌های بالای 7 یا 8 طبقه تجهیزات ندارد چرا شهرداری به سرعت به سمت بلند مرتبه سازی پیش می‌رود؟



خیلی نیازها را جامعه تعریف می‌کند؛ سازندگان و خریداران.



چرا نظارت بر قیمت آپارتمان‌ها نیست با این که زمین مشاء مثلا با 10 نفر است اما به اندازه زمین شخصی می‌فروشند؟



قیمت گذاری بر عهده شهرداری نیست فروشندگان این گونه عرضه می‌کنند تقاضا هم برایش هست، باید فرهنگ سازی شود.



چرا از اصول ساختمان سازی نوین و تکنیک‌های جدید در ساخت و ساز استفاه نمی‌شود؟



در 50 سال گذشته گردش سرمایه در ایران در ملک بوده و اگر سرمایه از ملک خارج شود و ساخت و ساز برای هرشخص سود نداشته باشد، کار به گروه‌های فنی و شرکت‌های ساختمان سازی واگذار و تحقیق و پژوهش در این عرصه وارد می‌شود در نتیجه کار تخصصی می‌شود و از ساخت و ساز به شیوه‌های سنتی فاصله می‌گیریم.



اگر این امر فراگیر شود و سود ساخت و ساز منطقی باشد پیمانکاران حرفه‌ای وارد می‌شوند و قیمت‌ها هم بهینه می‌شود ولی هم اکنون ساختمان سازی حرفه ای نیست و 90 درصد سازندگان تخصص کافی در این خصوص را ندارند.



بحث عرضه و تقاضا در این امر هم دخیل است زیرا هم اکنون فرهنگ اجتماعی که خرید به صورت ساخت و ساز حرفه ای را نیاز ببیند نیست.



با استفاده از اصول نوین، به روز و مدرن ساختمان سازی از مصالح مناسب و استادکار خوب استفاده شده و ساخت درست، و کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود و تمامی ساخت وسازها بر اساس مقررات و ضوابط انجام، ایمنی رعایت و کمک به زیباسازی منظر شهری نیز می‌شود که در حال حاضر شناسنامه فنی ملک، مقداری به این امر کمک می‌کند.



در خصوص تکنیک‌های بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز اقدامی انجام شده است؟



در این مورد نظام مهندسی باید وارد شود به عنوان مثال ما در یک ساختمان با دو یا سه تکنیک ساده 40 درصد صرفه جویی در انرژی داشتیم.

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فاطمه محمدی