هیچ راهکار نظامی برای سوریه وجود ندارد/ ما هیچ نقشی در مالی ایفا نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،"آندرس فوگ راسموسن"، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) درگفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" درباره تصمیمات ناتو درباره مالی اظهار داشت: من مداخله سریع فرانسه و دیگران متحدان ناتو به منظور حمایت از پاریس را تمجید می کنم. ما نباید اجازه می دادیم که مالی به مکان امنی برای تروریسم بین المللی تبدیل شود. اما من در این راستا نقشی برای ناتو نمی بینم.

وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته است که یک گروه پایداری به رهبری آفریقایی ها را در مالی مستقر کند. طبیعتا برخی اعضای ناتو می توانند زمینه را برای این اقدام هموار کنند.

دبیر کل ناتو همچنین گفت: ما شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار می دهیم. وقایع اخیر در الجزایر(گروگانگیری افراد مسلح ) بسیار نگران کننده است.اما ناتو نمی تواند مانند پلیس جهانی عمل کرده و کشور به کشور سفر کند و همه مسائل را حل کند. در درگیریهای "مالی" سازمان ملل آفریقایی ها را مامور انجام کار کرده است نه ناتو را.

راسموسن در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله سوریه پرداخته و اظهار داشت: ناتو همواره آماده است که روی وقایع غیر قابل انتظار واکنش نشان دهد.اما من تاکید می کنم که ما به هیچ عنوان تصمیمی برای مداخله نظامی در سوریه نداریم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو هدف از استقرار موشک های پاتریوت در خاک ترکیه را حمایت از این کشور عضو ناتو در برابر تهدیداتی که از خاک سوریه متوجه آن می شود بیان کرده و تاکید کرد که تنها این مسئله مطرح است که دفاع هوایی ترکیه را تقویت کنیم. ما به هیچ عنوان تصمیمی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه نداریم ، چرا که ما اعتقاد نداریم که یک راه حل نظامی برای این مسئله می تواند وجود داشته باشد.

راسموسن در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله افغانستان و آمادگی نیروهای افغانی این کشور برای عهده داری مسئولیت امنیت کشورشان اشاره کرده و اظهار داشت: نظر سنجیهای اخیر نشان می دهد که افغانها حالا به نیروهای امنیتی خود برای تامین امنیت کشورشان اعتماد دارند.

