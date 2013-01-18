استقبال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل استان خرداد به محوریت ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی که شامگاه پنج شنبه برای سخنرانی به مناسبت "روز غزه" به ورامین سفر کرده بود با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، امام جمعه ورامین طی سخنانی ضمن انتقاد از عدم ادای حق مردم ورامین، افزود: امروز شرایط ما خیلی مطلوب نیست، تورم، مسائل اقتصادی و ... مردم را آزار می دهد، گرچه خدمات فراوانی هم شده است لکن محرومیت همچنان فراوان است؛ این مردمی که به واسطه حرکت شجاعانه 15 خرداد 42 مورد بغض و خشم رژیم طاغوت واقع بودند امروز هم در محرومیت به سر می برند.

تنها راه رفع محرومیت از چهره ورامین، تشکیل استان خرداد است

آیت الله محمودی اظهار داشت: مجموعه نظام می دانند مردم اصیل و انقلابی ورامین تحت فشار هستند لذا باید کمکی به این منطقه شود، هر روز محرومیت ها بیشتر از گذشته می شود، امروز تنها راه رفع محرومیت از چهره این منطقه، تشکیل استان خرداد با محوریت ورامین برای خدمت هرچه بیشتر به مردم دیار شهدای 15 خرداد است.

امام جمعه ورامین یادآور شد: مردم شهرستان ورامین کارهای بزرگی برای انقلاب اسلامی کردند و در طول دوران انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و جریان فتنه، ایثارگری و از خودگذشتگی فراوانی از خود نشان دادند و باید توجه ویژه ای به این منطقه شود.

وی افزود: قیام کفن پوشان ورامین در 15 خرداد سال 1342 پایه های نظام شاهنشاهی را به لرزه انداخت و زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این دیدار اظهار داشت: کویر ورامین ثروت فراوانی از نفت و گاز دارد و اگر این منطقه آباد شود، قطعا محرومیت ها کمتر می شود.

محسن رضایی گفت: متأسفانه اقتصاد دولتی که از زمان رضا شاه شکل گرفته همچنان کشور ما را آزار می دهد، باید این مسائل به طور ریشه ای حل شود.

ظلم به ورامین از جدایی پاکدشت آغاز شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با استقبال از تشکیل استان خرداد به محوریت ورامین گفت: این طرح می تواند طرح خوبی باشد ولی ظلم به ورامین از جدایی پاکدشت آغاز شد.

وی با بررسی مشکلات شهرستان ورامین گفت: در ورامین روزانه بیش از 100 هزار اتومبیل به تهران تردد می کند و این در حالی است که بر اساس معادن موجود در همین کویر ورامین که طلای ایران است می توان آنقدر اشتغالزایی کرد که نه تنها تمام جوانان این منطقه دارای شغل باشند که از دیگر نقاط برای کار به ورامین بیایند.

رضایی ادامه داد: عظمت این کویر و سرمایه موجود در آن بر کسی پوشیده نیست اما به ورامین ظلم شده است؛ یک زمان پاکدشت هم متعلق به ورامین بود و جمعیت این منطقه (ورامین، پاکدشت، پیشوا، قرچک) در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر است اما ظلم به ورامین از جدایی پاکدشت آغاز شد و این منطقه اصیل در مقابل تهران، مثل برف آب شد.