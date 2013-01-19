فریبرز عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: دبیر فدراسیون تماس گرفت و برای قبول سرمربیگری تیم در مسابقات کشورهای اسلامی پیشنهاد داد که من با تمام احترامی که برای ایشان قائل هستم از پذیرفتن پیشنهاد امتناع کردم.

وی در مورد دلایل خود برای رد این پیشنهاد گفت: دلایل واضح است، من سرمربی تیم ملی بودم، وقتی به من اعتماد نمی شود و برای مسابقات جهانی مربی دیگری انتخاب می شود چگونه می توان کار کرد. در فضای بی اعتمادی کار نکردن بهتر است.

فدراسیون تکواندو هفته گذشته مرتضی کریمی را به عنوان سرمربی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب کرد و گفته می شد که عسگری هدایت تیم ملی در بازیهای کشورهای اسلامی را برعهده خواهد داشت که با انصراف او شانس بیژن مغانلو برای نفر دوم بودن آن هم در تیم اعزامی به مسابقات کشورهای اسلامی افزایش یافته است.