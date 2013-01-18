  1. بین الملل
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۹

مدیر تحقیقات فدرال آمریکا روانه لیبی شد

مدیر تحقیقات فدرال آمریکا روانه لیبی شد

با گذشت چهار ماه از مرگ سفیر و چهار آمریکایی دیگر در حادثه حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی، مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا راهی لیبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: رابرت مولر مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا( اف بی آی) با گذشت چهار ماه از حادثه حمله به کنسول آمریکا در بنغازی لیبی ، روانه این کشور شد.

یک منبع وابسته به پلیس فدرال آمریکا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: رابرت مولر مدیر دفتر تحقیقات فدرال برای رایزنی درباره همکاری درباره برخی موضوعات به لیبی رفته است.

شایان ذکر است که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا پس از حمله یازدهم سپتامبر سال گذشته میلادی به کنسولگری آمریکا که به کشته شدن کریستوفر استیونز و سه آمریکایی دیگر انجامید تحقیقات خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 1793726

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